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Les Wizards perdent déjà Jamir Watkins pour de longs mois

Publié le 31/07/2026 à 8:55 Twitter Facebook

NBA – Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche pendant la Summer League, Jamir Watkins devrait manquer l’essentiel, voire la totalité, de la prochaine saison.

Jamir WatkinsLa saison 2026/27 de Jamir Watkins est déjà sérieusement compromise. Les Wizards ont annoncé que leur ailier avait été opéré avec succès après avoir subi une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche pendant la Summer League de Las Vegas.

La franchise n’a communiqué aucun calendrier concernant son retour. Mais une telle blessure devrait contraindre le joueur de 25 ans à manquer une grande partie, voire la totalité, de la saison à venir.

Repassé sous « two-way contract » au début du mois de juillet, Jamir Watkins espérait pourtant poursuivre sur la lancée d’une première campagne encourageante. Initialement engagé sous ce type de contrat après la Draft 2025, il avait convaincu Washington de lui offrir un contrat NBA standard en février. Les dirigeants avaient ensuite décliné leur option pour la saison 2026/27 avant de le faire revenir avec un nouveau « two-way contract ».

Sélectionné en 43e position par le Jazz puis transféré aux Wizards le soir de la Draft, l’ancien joueur de Florida State a disputé 50 rencontres pour sa première saison NBA, dont sept comme titulaire. Il tournait à 7.4 points, 3.9 rebonds, 1.3 passe et 1.1 interception en 20 minutes, avec une nette montée en puissance après le All-Star Break.

Apprécié pour son activité défensive, sa ténacité et sa capacité à évoluer sur plusieurs postes, Jamir Watkins pouvait espérer obtenir quelques minutes dans une rotation extérieure particulièrement dense. Il devra désormais se concentrer sur sa rééducation avant de tenter de retrouver sa place derrière AJ Dybantsa, Bilal Coulibaly, Kyshawn George ou encore Cam Whitmore.

LEXIQUE

Two-way contract : conçu pour créer une passerelle entre la NBA et la G League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de trois joueurs supplémentaires. Ceux-ci évoluent principalement avec la franchise affiliée en G League, mais peuvent également disputer jusqu’à 50 matchs de saison régulière en NBA.

Jamir Watkins Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2025-26 WAS 50 20:38 44.6 29.7 69.5 1.0 2.9 3.9 1.3 2.6 1.1 0.8 0.5 7.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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