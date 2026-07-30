À 32 ans, Josh Richardson met fin à sa carrière

« Oui, c’est bien un message de retraite. » C’est avec une pointe d’humour – accompagnée d’un smiley très rieur – que Josh Richardson a officialisé la nouvelle sur Instagram. Âgé de 32 ans, l’ancien joueur NBA, qui a publié pour l’occasion un diaporama de ses meilleurs moments basket, est désormais à la retraite.

« J’ai toujours donné le meilleur de moi-même, c’est pourquoi je peux dire cela sans aucun regret. Je suis reconnaissant d’avoir pu aimer ce jeu et de l’avoir vu me le rendre autant qu’il l’a fait. Rien ne m’a jamais été offert tout au long de ma carrière, et du lycée à l’université, puis chez les professionnels », a-t-il écrit.

Après ses quatre années universitaires à Tennessee, l’arrière avait été drafté au second tour de la Draft 2015, en 40e position, par le Heat. Après une saison rookie timide, il avait progressivement pris du galon, s’inscrivant ainsi dans la lignée de ces joueurs non-draftés, ou draftés très bas, que le Heat s’est fait une spécialité de développer.

La principale contrepartie en l’échange de Jimmy Butler

Lors de la saison 2018/19, il avait même terminé meilleur marqueur de la formation floridienne, devant le revenant Dwyane Wade, avec 16.6 points de moyenne. De quoi susciter l’intérêt d’autres franchises de la ligue, séduites par son profil « 3&D ». Sa cote était alors telle qu’il avait été la principale contrepartie dans l’échange qui avait envoyé Jimmy Butler des Sixers au Heat. Mais sa production va partir à la baisse par la suite, enclenchant un cycle de courts passages au sein de plusieurs équipes (Mavs, Celtics, Spurs, Pelicans).

« J’ai humblement travaillé chaque jour sans relâche pour être la meilleure version de moi-même. À tous mes fans, mes entraîneurs et mes coéquipiers, j’espère avoir laissé une bonne impression et une image positive de moi », écrit encore l’ancien « role player ».

En 2023, l’arrière rentrera au bercail, à Miami. Après une saison et une poignée de matchs l’exercice suivant, il a été transféré dans l’Utah en février 2025, mais n’a jamais porté le maillot du Jazz. Resté sans contrat après avoir été coupé par le Jazz, Josh Richardson avait tenté une dernière expérience en Europe. En janvier 2026, il avait rejoint le Casademont Zaragoza, mais son passage en Espagne n’avait finalement duré qu’un peu plus d’un mois.

Après 10 ans de carrière et 554 matchs disputés (dont 322 comme titulaire), il a affiché 11.5 points (42.8% dont 36.3% à 3-points), 3 rebonds et 1 interception par rencontre.

Josh Richardson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIA 52 21 45.2 46.1 66.7 0.4 1.7 2.1 1.4 2.1 0.7 0.7 0.5 6.6 2016-17 MIA 53 31 39.4 33.0 77.9 0.7 2.5 3.2 2.6 2.5 1.1 1.2 0.7 10.2 2017-18 MIA 81 33 45.1 37.8 84.5 0.9 2.7 3.5 2.9 2.5 1.5 1.7 0.9 12.9 2018-19 MIA 73 35 41.2 35.7 86.1 0.7 2.9 3.6 4.1 2.7 1.1 1.6 0.5 16.6 2019-20 PHL 55 31 43.0 34.1 80.9 0.8 2.4 3.2 3.0 2.5 1.0 1.9 0.7 13.7 2020-21 DAL 59 30 42.7 33.0 91.7 0.9 2.4 3.3 2.6 2.2 1.0 1.3 0.4 12.1 2021-22 * All Teams 65 25 43.8 41.5 88.9 0.7 2.2 2.9 1.8 1.8 0.9 1.0 0.5 10.3 2021-22 * BOS 44 25 44.3 39.7 85.9 0.6 2.3 2.8 1.5 1.9 0.8 0.9 0.5 9.7 2021-22 * SAN 21 24 42.9 44.4 94.6 0.8 2.1 2.9 2.3 1.6 1.1 1.3 0.3 11.4 2022-23 SAN 8 24 42.9 41.0 83.3 0.1 2.3 2.4 3.5 2.0 0.8 1.6 0.1 10.6 Total 446 30 42.8 36.6 83.9 0.7 2.4 3.1 2.7 2.3 1.1 1.4 0.6 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.