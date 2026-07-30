Québec va accueillir son tout premier match de présaison NBA

Le public québécois pourrait assister aux premiers pas de Giannis Antetokounmpo sous les couleurs du Heat. La NBA vient d’annoncer que les « NBA Canada Games 2026 » proposeront un match de présaison entre Miami et Toronto le 3 octobre, au Centre Vidéotron de Québec.

Ce sera la toute première fois que la ville de Québec accueillera une rencontre de présaison NBA. Elle deviendra à cette occasion la septième ville canadienne à recevoir un tel rendez-vous de la Grande Ligue.

Une annonce qui ravit Andrew Wiggins, nouveau coéquipier de Giannis Antetokounmpo et natif de Toronto.

« Participer au tout premier match NBA à Québec représente énormément pour moi. En grandissant au Canada, j’ai toujours rêvé de voir ce sport continuer à prendre de l’ampleur dans mon pays, et aujourd’hui, j’ai la chance de faire partie de cette page d’histoire sous les couleurs du Heat. Je suis convaincu que les fans feront de cet événement un moment inoubliable », se projette l’ailier de Miami.

Les Raptors avaient déjà fait escale dans la « Vieille Capitale » en 2019, l’année de leur titre NBA, afin d’y organiser leur camp d’entraînement. Une venue qui avait marqué les esprits localement et dont les dirigeants du seul club canadien de la ligue conservent un excellent souvenir.

Après Québec, direction Vancouver

« Nous gardons d’excellents souvenirs de notre passage à Québec en 2019. L’opportunité de passer du temps dans une ville aussi historique, combinée aux installations de l’Université Laval, a fait de cette décision un choix facile », a commenté le GM des Raptors, Bobby Webster.

Toronto poursuivra ensuite sa présaison le 10 octobre face aux Clippers, dans une autre ville canadienne qui, elle, a déjà abrité une franchise NBA : Vancouver, où les Grizzlies ont évolué de 1995 à 2001.

« Chaque fois que nous enfilons le maillot des Raptors, nous représentons l’ensemble du pays. C’est donc toujours spécial d’avoir l’occasion de jouer dans différentes communautés à travers le Canada. Il est important pour nous que les fans d’un bord à l’autre puissent vivre cette expérience. On a très hâte de partager ces moments avec eux cet automne, à Québec et à Vancouver », affiche Scottie Barnes.

Ces deux « NBA Canada Games 2026 » seront les 21e et 22e rencontres organisées au Canada dans ce cadre depuis 2012. Jusqu’à présent, 16 franchises NBA ont participé à 20 matchs de présaison devant plus de 377 000 spectateurs répartis dans six villes canadiennes.