Grâce à Allisha Gray, le Dream renverse les Wings dans les dernières secondes

Longtemps dominé et mené de 15 points, Atlanta a arraché une victoire inespérée à Dallas (82-81) pour son retour à la compétition après le All-Star break. Allisha Gray a inscrit les cinq derniers points du Dream, profitant notamment d’une faute flagrante d’Arike Ogunbowale dans les ultimes secondes.

Pour cette reprise, Dallas semblait pourtant avoir le match en main. Malgré un début de rencontre discret de Paige Bueckers, les Wings s’appuient sur Arike Ogunbowale et Jessica Shepard pour prendre progressivement le contrôle. La pivot utilise sa puissance, sa qualité de passe et ses écrans pour organiser l’attaque texane, tandis qu’Ogunbowale donne le ton au scoring. A la pause, Dallas mène ainsi 38-32.

Dallas creuse l’écart

Au retour des vestiaires, le scénario ne change pas vraiment. Les Wings restent les plus solides et repoussent chaque tentative de retour d’Atlanta. Côté Dream, Isobel Borlase est quasiment la seule à trouver des solutions dans le troisième quart-temps. Dallas en profite pour creuser l’écart jusqu’à 15 points et aborde les douze dernières minutes avec une avance confortable de 12 unités.

Paige Bueckers n’est pas dans un grand soir, mais Dallas compense grâce à la production d’Ogunbowale, d’Azzi Fudd et de Shepard.

Atlanta se réveille enfin

Après avoir été limité à moins de 20 points dans chacun des trois premiers quarts-temps, Atlanta change totalement de visage dans le dernier acte. Le Dream accélère, retrouve de l’agressivité et inscrit 30 points dans la période. Angel Reese fait parler son activité près du cercle, tandis qu’Allisha Gray prend progressivement le contrôle des opérations.

L’ancienne joueuse de Dallas se montre particulièrement précieuse dans le « money time », alors que les Wings commencent à perdre leur maîtrise. Atlanta revient possession après possession, mais Dallas semble encore tenir la victoire lorsque les Wings mènent 81-77 à moins de 20 secondes de la fin.

La faute qui change tout

Sur une tentative à 3-points d’Allisha Gray, Arike Ogunbowale est sanctionnée d’une faute flagrante I à 19 secondes du buzzer. Gray transforme ses trois lancers-francs pour ramener Atlanta à un point.

Le Dream conserve ensuite la possession. Sur la remise en jeu, Gray récupère le ballon, pénètre dans la raquette et inscrit un tir contesté pour donner à Atlanta son premier avantage de la seconde période : 82-81, à 15 secondes de la fin.

Dallas possède encore une dernière occasion. Awak Kuier manque un tir à 3-points dans le corner, puis Jessica Shepard ne parvient pas à convertir la claquette au buzzer. Atlanta peut souffler !

Gray décisive, Reese toujours en double-double

Ultra clutch, Allisha Gray termine avec 25 points, dont les cinq derniers de son équipe. Angel Reese ajoute 22 points et 12 rebonds pour signer son 18e double-double de la saison. Le Dream décroche ainsi une quatrième victoire consécutive et un cinquième succès sur ses six dernières rencontres.

Pour Dallas, Arike Ogunbowale termine meilleure marqueuse avec 24 points, devant Azzi Fudd (20 points) et Paige Bueckers (16 points). Jessica Shepard compile pour sa part 16 points et 14 rebonds, son 19e double-double de la saison.