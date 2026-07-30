Le Mercury gâche le record de Janelle Salaün

Mené de 13 points en première mi-temps, le Mercury de Valériane Ayayi (10 points, 7 rebonds) a renversé les Valkyries pour s’imposer sur le fil (91-89). Kahleah Copper (27 points) et Alyssa Thomas (25 points, 9 rebonds et 8 passes) ont porté Phoenix, tandis que Janelle Salaün est entrée dans l’histoire de la WNBA malgré la défaite de Golden State.

Après avoir encaissé un 11-0 dans le premier quart-temps, les Valkyries réagissent sous l’impulsion de Cecilia Zandalasini. L’Italienne inscrit 11 de ses 16 points dans la deuxième période, le meilleur quart-temps de sa carrière.

Entre une coupe vers le cercle, un tir en suspension et deux paniers primés consécutifs, elle lance un 16-3 qui permet à Golden State de virer en tête à la pause avec 12 longueurs d’avance (46-34).

Alyssa Thomas renverse la rencontre

Privées de Gabby Williams, ménagée dans le cadre de son retour progressif à la compétition, les Valkyries compensent avec une nouvelle démonstration de leur profondeur. Six joueuses atteignent ainsi la barre des dix points, dont Kaila Charles, auteure de 10 points et 10 rebonds.

Mais le Mercury ne panique pas. Kahleah Copper multiplie les attaques du cercle et Phoenix grignote progressivement son retard. Golden State conserve encore neuf points d’avance au début du dernier quart-temps (71-62), avant qu’Alyssa Thomas ne prenne définitivement le contrôle de la rencontre.

La meneuse inscrit 15 de ses 25 points dans l’ultime période et orchestre un 11-0 qui offre au Mercury son premier avantage de la deuxième mi-temps (73-71). Entre son jeu dos au panier, ses finitions près du cercle et ses décalages pour Valériane Ayayi, Golden State ne trouve aucune solution pour la ralentir.

À 1 minute 45 de la fin, Kahleah Copper écope de sa sixième faute. Phoenix demande un « challenge », mais la décision est confirmée. Neuf secondes plus tard, Kayla Thornton égalise derrière l’arc (82-82).

DeWanna Bonner répond toutefois avec deux lancers francs, avant qu’un nouveau lancer de Valériane Ayayi puis un panier d’Alyssa Thomas ne donnent cinq longueurs d’avance au Mercury (87-82).

Janelle Salaün entre dans l’histoire

Janelle Salaün entretient pourtant l’espoir des Valkyries. La Française inscrit quatre lancers francs pour ramener son équipe à une longueur (87-86), à 19 secondes de la fin.

DeWanna Bonner redonne de l’air à Phoenix, mais Salaün obtient encore trois lancers sur une tentative lointaine derrière l’arc. Elle ne tremble pas et réduit l’écart à 90-89 à 5,6 secondes du terme.

Bonner ne réussit ensuite qu’un lancer sur deux. Golden State dispose donc d’une dernière possibilité, mais ne parvient pas à contrôler le rebond après la seconde tentative manquée. Phoenix peut souffler et décrocher une troisième victoire consécutive (91-89).

Malgré la défaite, Janelle Salaün s’offre une performance historique. En inscrivant dans le troisième quart-temps son 69e panier à 3-points de la saison, la Française établit le nouveau record WNBA du plus grand nombre de tirs primés réussis en sortie de banc sur une saison.

Déjà meilleure marqueuse de la ligue parmi les remplaçantes, elle termine la rencontre avec 13 points, dont sept inscrits sur la ligne des lancers francs dans le dernier quart-temps. Et avec encore une bonne partie de la saison à disputer, elle devrait placer ce nouveau record très haut.