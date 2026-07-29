Le Fire sans solution face à Jackie Young et A’ja Wilson

Il y a un an, Las Vegas avait entamé sa montée en puissance lors de la deuxième partie de saison, porté par une A’ja Wilson dominatrice, pour remonter au classement et finir en boulet de canon jusqu’au titre.

Trois jours après le WNBA All-Star Game, les Aces ont repris le chemin des parquets avec le même état d’esprit, et c’est le Fire de Carla Leite (11 points) qui en a fait les frais. Portland a pris la foudre dès le début du match et n’a jamais vraiment réussi à s’en remettre, dépassé tour à tour par Jackie Young (25 points), Chelsea Gray (17 points, 7 passes décisives) et A’ja Wilson (28 points, 14 rebonds).

Les joueuses de Becky Hammon ont immédiatement donné le ton. A’ja Wilson, Chelsea Gray par deux fois et Jackie Young ont dégainé à 3-points pour porter le score à 18-4 après seulement cinq minutes. Aux coups d’éclat d’A’ja Wilson près du cercle sont ensuite venus s’ajouter les tirs primés de Jewell Loyd et Justine Pissott, reléguant Portland à 16 longueurs après dix minutes (36-20).

Portland si près, si loin

Fidèle à sa réputation, Portland n’a pas lâché, à l’image de Carla Leite et du 2+1 de Megan DiLeo, pour revenir à six longueurs (39-33). Mais le Fire a ensuite encaissé un 10-0 avant la pause (53-37).

Le scénario s’est reproduit au retour des vestiaires, lorsque les 3-points de Carla Leite et Bridget Carleton ont ramené Portland à cinq unités (63-58). Las Vegas a répondu cette fois par un 12-2, conclu par un tir primé de Jewell Loyd (75-60).

En patronne, A’ja Wilson a inscrit huit points en fin de troisième quart-temps pour remettre les Aces à l’abri avant le « money-time ». Le 2+1 de Jackie Young et le panier de Stephanie Talbot ont ensuite permis à Las Vegas de gérer tranquillement son avance jusqu’au bout, pour s’imposer 98-83.

Les Aces vont enchaîner avec la réception du Liberty demain soir. Le lendemain, Portland sera de retour à la maison pour accueillir Indiana.