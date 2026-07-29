Olivia Miles fait le show face au Tempo

Les Lynx ont repris la saison régulière comme elles l’avaient terminée avant le « All-Star Break » : par une victoire. Leur huitième de suite, afin de conforter leur place de leaders.

Face à un Tempo fortement amoindri par les absences de Brittney Sykes (pied), Nyara Sabally (côte) et Isabelle Harrison (genou), mais aussi du duo français Pouye-Bankolé, resté sur le banc, Minnesota a pu compter sur un nouveau match plein de sa rookie Olivia Miles (24 points, 8 passes décisives).

La meneuse a été accompagnée par le trio McBride-Howard-Collier, mais aussi par une Antonia Delaere particulièrement précieuse dans le « money-time », avec 12 points à 4/5 à 3-points en seulement neuf minutes passées sur le parquet.

Comme souvent, Toronto s’est battu avec ses armes, faisant mieux que résister en début de match, notamment grâce à Marina Mabrey (25 points), Laura Juskaite (18 points) et Maria Conde (20 points), pour mener 28-25 après dix minutes.

Puis, en un éclair, Minnesota a renversé la dynamique. Kayla McBride a montré la voie à 3-points, imitée peu après par Olivia Miles en tête de raquette, Courtney Williams, puis à nouveau Kayla McBride, sur une passe entre les jambes de la rookie, pour porter le score à 41-33.

Olivia Miles a poursuivi son show pour atteindre les 15 points à la pause après un nouveau panier primé, avant de voir Kayla McBride boucler la première mi-temps sur une contre-attaque conclue à la dernière seconde (53-43).

Delaere, c’est juste une question de survie…

Minnesota a continué de creuser l’écart après deux superbes passes décisives d’Olivia Miles pour Kayla McBride, d’abord ligne de fond puis derrière l’arc (71-57). Mais Toronto n’a jamais lâché.

Alors que les Lynx semblaient avoir fait le plus dur, le Tempo a répondu de fort belle manière avec un 12-0, conclu par les tirs à 3-points de Laura Juskaite et Kia Nurse, pour revenir à seulement deux longueurs du leader (89-87).

Sous pression, Minnesota s’en est alors remis à Antonia Delaere pour reprendre la main. L’arrière belge a réussi un parfait 3/3 derrière l’arc pour tirer les Lynx d’affaire, servie successivement par Olivia Miles, Napheesa Collier puis Kayla McBride, afin de sceller le sort du match (98-92).

Après un dernier tir à 3-points manqué de Marina Mabrey, Olivia Miles s’est chargée de finir le travail sur un drive conclu par une finition acrobatique. Suffisant pour assurer une nouvelle victoire aux Lynx (100-93).

Les deux équipes se retrouveront dès demain soir, à Toronto cette fois !