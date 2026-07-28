Klay Thompson, Deni Avdija et Scoot Henderson réunis dans le sanctuaire estival du syndicat des joueurs

Klay Thompson, Deni Avdija, Norman Powell, Nickeil Alexander-Walker, Brandin Podziemski, Scoot Henderson… Ils étaient 20 joueurs NBA en tout à participer à ce camp d’été mis en place, la semaine dernière en Andalousie, par la National Basketball Players Association (NBPA).

Depuis 2022, l’Espagne accueille ainsi « The Sanctuary », le nom de cette retraite estivale qui permet aux joueurs de s’entraîner, en 1-contre-1 ou en 5-contre-5, mais aussi de récupérer et de se détendre durant l’intersaison.

Ce rassemblement est également l’occasion de mettre en lumière PLYRS UNTD, la marque du syndicat destinée au grand public, qui gère les droits liés au nom et à l’image de plus de 500 joueurs NBA. L’idée de cette marque, lancée récemment, est de « transformer leur influence collective en produits internationaux, licences collectives, contenus hors terrain et expériences innovantes pour les fans ». À l’image de ce camp, désormais porté par le nouveau label.

« PLYRS UNTD est né de notre volonté de posséder une part de l’écosystème que nous avons contribué à bâtir, et nous souhaitons permettre aux fans de découvrir une facette de cet univers qui reflète réellement la culture des joueurs », s’était enthousiasmé Fred VanVleet, président de la NBPA, au moment de son lancement.

À la pointe de la technologie

La marque, qui remplace THINK450, l’ancienne branche commerciale de la NBPA dédiée aux entreprises, a notamment dévoilé le film « Own the Game » au Festival international de la créativité Cannes Lions, avec Kyrie Irving à la narration et 22 joueurs NBA au casting.

Au-delà de la promotion de PLYRS UNTD en Espagne, les joueurs ont également pu améliorer leur préparation. Sur place, ils ont eu accès aux dernières recherches de Cleveland Clinic, le centre médical partenaire du rassemblement, afin de pouvoir optimiser leurs programmes d’entraînement durant l’intersaison.

Good bumps only at PLYRSUNTD runs in Andalucía, Spain 🇪🇸🔥 🏀 Klay Thompson

🏀 Norman Powell

🏀 Nickeil Alexander-Walker pic.twitter.com/v06wMDUlIS — NBPA (@TheNBPA) July 26, 2026

Biomécanique, médecine régénérative, innovations technologiques dans le sport… L’ensemble de ces questions devait être abordé dans l’optique de maximiser les performances de chacun.

« Ce partenariat réunit deux organisations engagées à aider les athlètes à atteindre leur meilleur niveau tout en accordant la priorité à leur santé sur le long terme. Nous avons une occasion unique d’échanger directement avec les joueurs, de partager notre expertise en médecine du sport et en performance, et de contribuer au développement de nouvelles approches », expliquait le Dr Paul Saluan, de Cleveland Clinic.