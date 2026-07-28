Champion NBA, le scout des Knicks attendu avec la Lituanie

Un homme d’expérience sur le banc de la sélection lituanienne. Selon Basketnews, Alvydas Pazdrazdis devrait intégrer le staff de la formation dirigée par Rimas Kurtinaitis à l’occasion de la prochaine fenêtre qualificative pour la Coupe du monde 2027.

Âgé de 55 ans, le Lituanien, qui a lui-même porté le maillot de son équipe nationale dans les années 1990, est actuellement « scout » chez les Knicks, avec lesquels il vient donc de remporter le titre NBA le mois dernier.

Ce titre était d’ailleurs le deuxième de sa carrière dans un rôle exercé en coulisses au sein d’une franchise. Avant de rejoindre le club new-yorkais en 2024, il avait travaillé pendant près de 20 ans aux Mavs comme directeur du recrutement international. Il était donc aux côtés de Dirk Nowitzki lors du trophée remporté par les Texans en 2011.

Alvydas Pazdrazdis a également occupé plusieurs autres fonctions dans le basket professionnel et universitaire. Il a notamment passé une année à Londres en tant que responsable des opérations basket de la NBA.

La Lituanie dans une situation délicate

Son arrivée marquerait des retrouvailles avec Rimas Kurtinaitis puisque les deux hommes ont évolué ensemble sous le maillot lituanien lors des Jeux olympiques de Barcelone en 1992, aux côtés d’Arvydas Sabonis, remportant la médaille de bronze.

Son arrivée attendue intervient dans un contexte peu évident. Le coach actuel a décidé de rester à la tête de la sélection, alors qu’il avait initialement présenté sa démission après une courte défaite, début juillet, contre l’Italie de Nico Mannion. La Fédération lituanienne a officialisé que le technicien de 66 ans poursuivrait sa mission jusqu’au terme des qualifications pour la Coupe du monde 2027.

Une qualification qui s’annonce corsée. La Lituanie entamera le deuxième tour avec 3 victoires pour 3 défaites, en dehors des trois premières places qualificatives pour le tournoi final. La Turquie domine le groupe J avec un bilan parfait de 6v-0d, devant l’Italie (5-1) et la Serbie (4-2), tandis que les Lituaniens sont à égalité avec l’Islande.