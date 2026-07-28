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A.J. Lawson quitte Toronto pour l’Espagne

Publié le 28/07/2026 à 8:05 Twitter Facebook

Free agency – À 26 ans et après quatre saisons en NBA, dont les deux dernières chez lui au Canada, A.J. Lawson file en Europe du côté de Baskonia.

A.J. LawsonChangement d’horizon pour A.J. Lawson qui, arrivé au terme de son contrat avec les Raptors, a décidé de s’engager pour deux ans en Espagne, plus précisément sur la côte basque, à Baskonia. Un club engagé en Euroleague et régulièrement présent dans le haut du classement du championnat espagnol.

Une nouvelle étape dans la carrière du Canadien de 26 ans, après quatre saisons partagées entre Minnesota, Dallas et Toronto. Dans sa ville natale, il était parvenu à se faire une place dans la rotation de Darko Rajakovic lors des deux dernières saisons, avec 6.7 points et 2.6 rebonds de moyenne en une cinquantaine de rencontres. Il avait même effectué quelques apparitions lors des derniers playoffs.

Extérieur athlétique, capable de remonter rapidement le terrain et d’attaquer le cercle, A.J. Lawson s’était davantage illustré en G-League, où il tournait autour des 20 points de moyenne sous les couleurs des Raptors 905.

Il va désormais découvrir l’Europe pour la première fois. À Vitoria, il fera notamment équipe avec Chris Duarte, Rodions Kurucs, Markus Howard et Kobi Simmons, tous déjà passés par la NBA ou bien la G-League.

A.J. Lawson Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2022-23 DAL 14 7:34 48.8 40.0 25.0 0.4 1.0 1.4 0.1 0.7 0.1 0.2 0.0 3.9
2022-23 MIN 1 2:00 100.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
2023-24 DAL 42 7:24 44.6 26.0 65.2 0.3 0.9 1.2 0.5 0.5 0.2 0.3 0.1 3.2
2024-25 TOR 26 18:42 42.1 32.7 68.3 0.8 2.5 3.3 1.2 1.7 0.5 0.6 0.2 9.1
2025-26 TOR 24 9:25 43.6 42.2 77.8 0.4 1.4 1.8 0.3 1.1 0.5 0.3 0.2 4.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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