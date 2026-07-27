La SHAI 001 n’a pas encore dit son dernier mot ! Déjà revue sur la fin de saison NBA via la sortie de coloris «Premium», avec une tige 100% en cuir dont le prochain coloris «Slither», est sorti le 14 juillet, voilà que la première chaussure signature de Shai Gilgeous-Alexander continue de surprendre !

Le modèle était apparu aux pieds de SGA sous une nouvelle configuration lors de la dernière fenêtre internationale avec le Canada. La SHAI 001 se présente cette fois sans fermeture éclair mais avec des lacets, et une languette également redessinée !

Il faudra encore attendre quelques semaines pour voir cette nouvelle SHAI 001 Lace Up OX arriver sur le marché français, où la paire est annoncée pour le 14 août sur Basket4Ballers. Ce sera en deux coloris, «Lime Latte » en jaune et gris, et « Berry Shady » en rose, chacun au prix de 150 euros.