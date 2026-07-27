La SHAI 001 n’a pas encore dit son dernier mot ! Déjà revue sur la fin de saison NBA via la sortie de coloris «Premium», avec une tige 100% en cuir dont le prochain coloris «Slither», est sorti le 14 juillet, voilà que la première chaussure signature de Shai Gilgeous-Alexander continue de surprendre !
Le modèle était apparu aux pieds de SGA sous une nouvelle configuration lors de la dernière fenêtre internationale avec le Canada. La SHAI 001 se présente cette fois sans fermeture éclair mais avec des lacets, et une languette également redessinée !
Il faudra encore attendre quelques semaines pour voir cette nouvelle SHAI 001 Lace Up OX arriver sur le marché français, où la paire est annoncée pour le 14 août sur Basket4Ballers. Ce sera en deux coloris, «Lime Latte » en jaune et gris, et « Berry Shady » en rose, chacun au prix de 150 euros.
Notre test de la SHAI 001
Converse a frappé très fort pour son retour sur le devant de la scène en misant sur Shai Gilgeous-Alexander. Car au-delà des qualités sportives du joueur et de son succès actuel, sa sensibilité artistique et son implication à toutes les étapes du projet ont permis de donner naissance à un modèle assez unique.
La paire se démarque de la concurrence par sa capacité à marier ces deux mondes. Avec d’un côté un modèle qui présente des garanties techniques proches de la perfection en termes de dynamisme, de maintien et d’adhérence (et c’est encore le plus important). Et de l’autre, un design singulier, imaginé et dessiné de la main de SGA.
C’est une véritable œuvre d’art, et ce que Shai Gilgeous-Alexander a réussi à en faire avec ses pieds jusqu’à présent ne fait que sublimer la dimension déjà légendaire de la paire. Pour 130 euros, c’est assurément un modèle cinq étoiles, à ranger parmi les coups de cœur de ce début de saison.