Au bon souvenir du tout premier WNBA All-Star Game

Ce samedi, Chicago accueille le WNBA All-Star Game 2026. Une édition qui devrait se jouer à guichets fermés, comme le tout premier match des étoiles de la Ligue, organisé en 1999 au Madison Square Garden de New York.

Neuf futures membres du Hall of Fame avaient participé à cette rencontre, parmi lesquelles Teresa Weatherspoon et Sandy Brondello. L’actuelle entraîneuse du Toronto Tempo disputait alors son premier, mais aussi son dernier All-Star Game.

« C’était un moment incroyable », se souvient Teresa Weatherspoon. « Ressentir cette ambiance, voir les New-Yorkais et des fans venus du monde entier pour nous regarder jouer… Je me suis énormément amusée. Quand vous êtes les premiers à faire quelque chose, vous êtes souvent critiqués. À l’époque, beaucoup disaient que la WNBA n’allait pas durer. Ils affirmaient que les gens venaient simplement parce que c’était nouveau. Aujourd’hui, la Ligue existe depuis trente ans. »

Ce premier All-Star Game féminin avait également attiré de nombreuses célébrités, parmi lesquelles Spike Lee, Tyra Banks ou encore Whitney Houston. Cette dernière avait interprété l’hymne américain avant la rencontre.

« La voir célébrer cet événement avec nous, c’était incroyable », poursuit Teresa Weatherspoon. « Nous ne pouvions pas demander mieux pour comprendre que tous les regards étaient braqués sur nous. Voir Whitney Houston et tant d’autres personnes venir nous regarder jouer, surtout au Garden, c’était vraiment spécial. »

Lisa Leslie couronnée MVP

Les véritables vedettes restaient toutefois les joueuses. Kym Hampton l’avait rapidement compris.

L’ancienne intérieure du Liberty raconte avoir vécu une journée particulièrement éprouvante, entre interviews, séances photo et dédicaces auprès des supporters.

« Je me souviens m’être dit : ‘Mon Dieu, j’ai l’impression d’avoir été debout toute la journée’ », raconte-t-elle. « Quand tout s’est terminé, nous étions vraiment fatiguées. J’avais l’impression de ne pas avoir arrêté de sourire. Nous étions fières, mais épuisées. »

Sur le terrain, chaque joueuse portait le maillot de sa franchise, comme c’était alors le cas lors du All-Star Game masculin. La rencontre a rapidement tourné à l’avantage de l’équipe de l’Ouest, portée par Lisa Leslie, désignée MVP.

La future légende des Los Angeles Sparks avait notamment été accompagnée par Natalie Williams, meilleure marqueuse du match avec 14 points, dont huit inscrits sur la ligne des lancers francs.

« Ce qui était fou, c’est que tout le monde me disait que j’aurais dû être MVP, mais je comprends qu’il y avait d’autres éléments à prendre en compte », confie Natalie Williams. « Je suis certaine que la Ligue voulait mettre en avant ses joueuses les plus importantes. J’étais simplement fière d’avoir réalisé un bon match. »