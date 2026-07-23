Napheesa Collier revient comme si elle n’était jamais partie

Il aura fallu un seul match à Napheesa Collier pour rappeler pourquoi elle fait partie de la crème de la crème en WNBA. Pour sa première apparition depuis septembre, la joueuse du Lynx a compilé 24 points à 9/20 au tir et 10 rebonds en seulement 22 minutes, participant à la victoire de Minnesota sur le parquet de Seattle.

« Je me sentais comme une enfant dans un magasin de bonbons. J’avais tellement hâte de retrouver le terrain. Il y avait beaucoup d’excitation. Je suis simplement heureuse d’être là », a-t-elle confié à ESPN.

Opérée des deux chevilles durant l’intersaison, une première fois le 1er janvier puis en mars, la quintuple All-Star n’avait pourtant logiquement pas reçu pour mission de porter immédiatement son équipe. Sa coach Cheryl Reeve l’avait d’ailleurs prévenue que son retour ne constituait qu’une étape supplémentaire de sa rééducation.

Un premier quart-temps pour se régler

Napheesa Collier a pourtant rapidement retrouvé ses repères, malgré un 1/7 au tir pour commencer. Car après un premier passage difficile, elle a inscrit 11 points à 4/5 dans le deuxième quart-temps.

« J’avais besoin de sortir », a-t-elle plaisanté au sujet de ses trois premières minutes. « Cela faisait un an que toute cette excitation s’accumulait, donc il fallait forcément un peu de temps pour se calmer. »

Son retour offre surtout une arme supplémentaire à une équipe de Minnesota déjà installée en tête du classement avec 22 victoires pour 6 défaites. En son absence, Kayla McBride et la rookie Olivia Miles ont permis au Lynx de conserver son statut de favori. La première a d’ailleurs inscrit 20 points pour son huitième match consécutif à au moins 20 unités, tandis que la seconde a ajouté 13 points et 6 passes.

« Nous ne sommes pas au bout du processus », a toutefois rappelé Cheryl Reeve. « C’était une étape importante de la revoir sur le terrain, mais elle doit encore retrouver le niveau de condition physique du reste de la ligue. Il y aura encore des hauts et des bas. »

La pause du All-Star Game tombe parfaitement : Napheesa Collier a cinq jours avant le prochain match du Lynx.