Napheesa Collier signe un retour triomphal à Seattle

Napheesa Collier avait manifestement des fourmis dans les jambes après avoir attendu deux mois et demi avant de débuter sa saison 2026. De retour après ses blessures aux chevilles, l’intérieure du Lynx a signé une première éclatante avec 24 points et 10 rebonds en seulement 22 minutes, pour aider Minnesota à s’imposer 86-76 sur le parquet d’une équipe de Seattle accrocheuse, à l’image de Dominique Malonga (21 points, 9 rebonds).

Pour son grand retour, Napheesa Collier a dû se frotter à la solide paire intérieure Fam-Malonga. Épaulé par Natisha Hiedeman, le duo du Storm n’a pas tardé à se mettre en valeur. « Queen Phee » a inscrit son premier panier en fin de premier quart-temps pour maintenir les Lynx au contact (22-18), aux côtés d’une Kayla McBride déterminée (20 points).

« Queen Phee » déjà dans ses œuvres

Gênée par les fautes, Olivia Miles s’est chargée de remettre Minnesota en tête au début du deuxième quart-temps, accompagnée par une Napheesa Collier déjà très productive. Le Storm a toutefois gardé le cap jusqu’à la pause grâce aux bons passages de Flau’jae Johnson, Awa Fam et Dominique Malonga (45-44).

La suite a été plus compliquée pour Seattle, qui a encaissé un 14-4 dès la reprise. Napheesa Collier a encore fait la différence, d’abord à 3-points, puis sur un « step-back » avec la faute pour donner neuf longueurs d’avance aux Lynx (58-49).

Deux tirs primés de Maya Caldwell ont ensuite permis à Minnesota d’aborder le dernier acte avec huit points d’avance (68-60). Seattle a pourtant refusé de céder, s’appuyant sur Flau’jae Johnson puis Dominique Malonga pour revenir à trois longueurs (70-67). En moins de vingt secondes, Flau’jae Johnson a même totalement relancé le suspense avec un panier à 2+1, suivi d’un « lay-up » en transition après une interception (77-76).

Napheesa Collier a alors conclu avec sang-froid. L’intérieure a réussi trois lancers francs, puis ajouté un dernier panier avant de valider son double-double sur un rebond défensif qui a définitivement condamné Seattle.

Encore trop juste, le Storm concède un sixième revers consécutif. Minnesota conforte de son côté sa première place avant le All-Star Break grâce à une septième victoire de rang.