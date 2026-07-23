Shakira Austin mystifie les Aces dans les dernières secondes

Les Mystics recevaient les Aces avec l’objectif de réaliser une excellente opération dans la course aux playoffs avant la pause du « All-Star Break ». Washington démarre parfaitement la rencontre. Si Jackie Young porte les premiers coups, la franchise de la capitale s’appuie sur son collectif pour répondre (10-10). Pour conclure ce premier acte, la meneuse trouve Jewell Loyd à 3-points, offrant une courte avance à Las Vegas.

Washington efface immédiatement son retard au début de la période suivante. Shakira Austin (25 points) enchaîne trois paniers dans la raquette et permet aux Mystics de reprendre les commandes (28-22). Mais A’ja Wilson (38 points) refuse de laisser les locales s’échapper. La MVP en titre hausse le ton à l’intérieur, limite l’impact de Shakira Austin et porte l’attaque des Aces.

Las Vegas revient à hauteur et les deux formations se répondent jusqu’à la mi-temps, atteinte avec un petit point d’avance pour Washington (46-45).

Dès la reprise, Kiki Iriafen perd le ballon sous la pression d’A’ja Wilson, et Jackie Young remet les Aces devant. Las Vegas tente alors de se détacher avec un 12-2, durant lequel la meneuse inscrit notamment deux paniers avec la faute.

Washington réagit immédiatement sous l’impulsion de Sonia Citron, qui alterne paniers et passes décisives. En fin de troisième quart-temps, elle décoche une flèche à longue distance avant de servir Cotie McMahon derrière l’arc. Jewell Loyd freine cependant le retour des Mystics avec un nouveau panier primé (78-71).

Shakira Austin impériale dans le « money-time »

Washington tente de revenir par l’intermédiaire de Georgia Amoore, mais le duo Wilson-Young permet à Las Vegas de conserver les commandes. À quatre minutes du terme, les Aces possèdent encore neuf points d’avance. Les joueuses de Becky Hammon vont pourtant s’effondrer dans les dernières minutes.

Shakira Austin sonne la révolte avec un panier accompagné de la faute. Sur la possession suivante, Michaela Onyenwere intercepte une passe d’A’ja Wilson et lance son intérieure en contre-attaque. Puis, à mi-distance, la défense de Las Vegas choisit de ne pas sortir sur elle. Complètement seule, Austin sanctionne et redonne l’avantage aux Mystics (91-90).

À 30 secondes du terme, les Aces ne comptent plus que trois points d’avance. Austin sert Sonia Citron, qui ramène Washington à une longueur. Les Mystics font ensuite faute sur A’ja Wilson pour arrêter le chronomètre, mais l’intérieure ne convertit qu’un seul de ses deux lancers francs.

Washington dispose alors d’une occasion d’égaliser ou de passer devant. Sonia Citron attaque le cercle, mais se heurte à la défense d’A’ja Wilson. Shakira Austin surgit toutefois au rebond offensif, inscrit le panier et obtient une faute de Jewell Loyd. Sur la ligne, l’intérieure ne tremble pas.

Les Mystics mènent d’un point, mais Las Vegas dispose encore de dix secondes pour arracher la victoire. La dernière possession est confiée à Jewell Loyd, dont la tentative à 3-points est trop courte.

Washington s’impose 100-99. À la mi-saison, les joueuses de Sydney Johnson (14-12) occupent la huitième place du classement, avec trois victoires d’avance sur le Fire, neuvième (11-16).