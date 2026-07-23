Alyssa Thomas signe un gros triple-double pour venir à bout des Sparks

Privées de Kelsey Plum, les Sparks traversent une mauvaise passe, avec seulement trois victoires lors de leurs douze dernières sorties. Face à un Mercury également en difficulté et toujours à la recherche de sa dixième victoire de la saison, les Californiennes ont longtemps cru pouvoir se relancer.

DeWanna Bonner ouvre le score, avant un panier en contre-attaque de Monique Akoa-Makani (14 points). Los Angeles répond immédiatement par l’intermédiaire de Dearica Hamby. Après un bon départ, Phoenix tombe toutefois rapidement dans la maladresse. DeWanna Bonner et Noémie Brochant (2 points, 2 rebonds) se manquent à 3-points, tandis que Nneka Ogwumike débloque son compteur d’une flèche lointaine.

La réponse vient d’Akoa-Makani, également derrière l’arc (12-10). Le Mercury continue d’insister de loin, sans réussite, mais Los Angeles ne fait guère mieux avec seulement 26% d’adresse après dix minutes (19-18).

Les paniers restent rares au début du deuxième quart-temps. Phoenix s’appuie alors sur l’agressivité d’Alyssa Thomas, qui provoque plusieurs fautes et commence à peser dans tous les secteurs du jeu. Le duo Akoa-Makani/Brochant donne ensuite davantage de rythme à l’attaque du Mercury. La première trouve la seconde à mi-distance, avant d’enchaîner avec un tir primé (33-27).

La fin de la première période est plus animée. Les deux équipes se répondent et les Sparks effacent une grande partie de leur retard. Un panier au buzzer de Rae Burrell ramène ainsi Los Angeles à deux longueurs au moment de rejoindre les vestiaires (43-41).

Alyssa Thomas maîtrise le « money time »

Au retour des vestiaires, Alyssa Thomas porte les premiers coups, mais Los Angeles passe un 6-0 pour brièvement reprendre les commandes. Les Sparks sont toutefois pénalisées par leurs nombreuses pertes de balle, immédiatement exploitées par Phoenix en transition.

Los Angeles refuse néanmoins de décrocher. Un tir à 3-points de Rae Burrell remet les deux équipes à égalité avant le dernier quart-temps (60-60).

Longtemps discrète, Natasha Mack se réveille alors au meilleur moment. L’intérieure inscrit huit de ses dix points dans l’ultime période et permet au Mercury de prendre cinq longueurs d’avance à cinq minutes du terme (75-70).

Rae Burrell maintient les Sparks dans le match et ramène son équipe à une possession dans la dernière minute. Monique Akoa-Makani perd ensuite le ballon, offrant à Dearica Hamby l’occasion d’égaliser. Mais l’intérieure californienne se manque.

Alyssa Thomas capte alors son onzième rebond et lance immédiatement Akoa-Makani en contre-attaque. La Française conclut au « lay-up » et scelle la victoire de Phoenix (86-82).

Avec 19 points, 15 passes et 11 rebonds, Alyssa Thomas signe un nouveau triple-double et offre au Mercury sa dixième victoire de la saison.