Les Wizards satisfaits de la Summer League d’AJ Dybantsa

Tre Johnson n’a disputé qu’un match de Summer League avec Washington, tandis que Will Riley et AJ Dybantsa ont eu droit à une rencontre supplémentaire.

Trois mois après la fin de leur saison rookie, les deux premiers en ont profité pour retrouver le rythme, répéter leurs gammes et accompagner le numéro 1 de la dernière Draft dans son nouvel environnement.

L’ancienne pépite de BYU a montré de quoi elle était capable avec 25 points, 7 rebonds, 2 passes décisives et 2.5 interceptions de moyenne. Mais elle a surtout profité de cette première expérience pour identifier les aspects à améliorer avant le début de sa saison rookie.

« Je commencerais par les matchs », a-t-il expliqué lorsqu’on lui a demandé ce qu’il avait appris. « Apprivoiser le rythme, voir à quel point ça va vite, la dimension physique, apprendre le spacing et répéter les efforts dans un vrai match. À côté de ça, j’apprends aussi à être un professionnel. Pendant les jours de repos, il faut prendre soin de son corps. On a des soins, de la nourriture, et la possibilité de prendre des tirs supplémentaires pour s’assurer qu’on peut être un pro et rester en bonne condition physique. »

Un simple avant-goût de la NBA

Le coach TJ Sorrentine a davantage insisté sur les axes de progression, même si son bilan est lui aussi positif.

L’entraîneur et le joueur auraient sans doute aimé prolonger l’expérience, mais les Wizards n’avaient pas besoin d’en voir davantage et ont préféré éviter le moindre risque.

« Il a montré qu’il pouvait scorer et aller sur la ligne des lancers francs, ce qu’on savait déjà un peu en arrivant ici. C’est ce qu’on avait vu au camp et à l’université », a-t-il déclaré. « Ce qu’il réalise, c’est que tout le monde est plus grand, et ce n’est encore que la Summer League. Il doit être plus efficace dans ses dribbles et parvenir à trouver ses spots plus rapidement. Mais c’est naturel. »

Le niveau est plus élevé, tout va plus vite et le temps de réaction se réduit donc automatiquement. Pour autant, AJ Dybantsa n’a encore eu qu’un aperçu de ce qui l’attendra à partir du mois d’octobre.

Jouer, se tromper, progresser

L’objectif n’était pas qu’il soit parfait. Au contraire, la Summer League devait lui permettre de commettre des erreurs et surtout de comprendre comment les corriger. Sur ce point aussi, les Wizards peuvent être satisfaits.

« En arrivant ici, le message était : ‘Explore, explore ton jeu et montre ce que tu sais faire’, sans essayer de trop le coacher, simplement en le laissant jouer », a poursuivi TJ Sorrentine. « C’est ce qu’il a fait. L’enseignement qu’on en tire, c’est qu’il doit être plus efficace avec ses dribbles et trouver ses spots plus rapidement. »

AJ Dybantsa souhaite également progresser sans ballon, en se projetant déjà sur le rôle qu’il pourrait occuper aux côtés du tandem Trae Young – Anthony Davis.

« Je vais essayer d’être plus régulier à 3-points sur du catch-and-shoot. Je sais que je vais jouer avec Anthony Davis et Trae Young, et que ces gars peuvent se créer leurs propres tirs. Je veux simplement leur offrir davantage d’espace sur le terrain. » Une prise de conscience prometteuse avant le début des choses sérieuses, fin septembre.