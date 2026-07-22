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La Air Jordan 13 « Flint » de retour en août

Publié le 22/07/2026 à 10:30 Twitter Facebook

Sneakers – Sorti en 1998, ce coloris mythique de la 13e Air Jordan va à nouveau tester sa côte dans dix jours.

Air Jordan 13

1998, c’est une année qui compte pour Michael Jordan. C’est l’année où MJ a glané son sixième et dernier titre avec les Bulls. C’est aussi la fin d’une ère complètement folle durant laquelle il aura dominé sa discipline.

C’est aussi l’année de la sortie de la Air Jordan 13, qui s’apprête à faire son retour sous son emblématique coloris « Flint ». Celui-ci s’est démarqué en se détachant du traditionnel rouge-noir-blanc cher à sa légende, avec une superposition de mesh bleu sur une base en cuir blanc, assortie de touches de daim gris à sa base et au niveau du talon, où on retrouve la pastille holographique.

La Air Jordan 13 « Flint » en est à sa cinquième réédition après 2005, 2010 et 2020. Annoncé pour le 1er août sur le sol nord-américain au prix de 215 dollars, le modèle reste toujours aussi attendu en 2026.

Air Jordan 13 Air Jordan 13

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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