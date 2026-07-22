1998, c’est une année qui compte pour Michael Jordan. C’est l’année où MJ a glané son sixième et dernier titre avec les Bulls. C’est aussi la fin d’une ère complètement folle durant laquelle il aura dominé sa discipline.

C’est aussi l’année de la sortie de la Air Jordan 13, qui s’apprête à faire son retour sous son emblématique coloris « Flint ». Celui-ci s’est démarqué en se détachant du traditionnel rouge-noir-blanc cher à sa légende, avec une superposition de mesh bleu sur une base en cuir blanc, assortie de touches de daim gris à sa base et au niveau du talon, où on retrouve la pastille holographique.

La Air Jordan 13 « Flint » en est à sa cinquième réédition après 2005, 2010 et 2020. Annoncé pour le 1er août sur le sol nord-américain au prix de 215 dollars, le modèle reste toujours aussi attendu en 2026.