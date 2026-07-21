Achetée 3 dollars, une veste de Wilt Chamberlain rapporte gros à un jeune chineur

Quinn Brown a réalisé le rêve de tout chineur. En janvier, cet adolescent a déboursé seulement 3,07 dollars dans un magasin Goodwill près de Portland pour une veste jaune des Lakers floquée au nom de Wilt Chamberlain.

« Je ne pensais même pas qu’il était possible de trouver quelque chose comme ça », raconte-t-il. Intrigué, il a comparé les coutures de l’écusson et les dimensions du vêtement avec des photos d’époque. « Je voulais vraiment être sûr, parce que c’était très difficile à croire. »

Son intuition était la bonne. Contactée après la publication de clichés sur les réseaux sociaux, Sotheby’s a authentifié la pièce grâce à un « photomatching ». La veste avait en effet été portée lors des Finals 1972 face aux Knicks, remportées 4-1 par les Lakers, avec un Wilt Chamberlain élu MVP.

Au départ estimée entre 150 000 et 250 000 dollars, elle a finalement été adjugée 89 600 dollars lundi, après 48 enchères. « J’ai eu énormément de chance », reconnaît Quinn Brown, dont la meilleure vente précédente — un tee-shirt du label Sub Pop — n’avait rapporté que 250 dollars.

Sotheby’s juge cette authentification « véritablement exceptionnelle » pour une pièce aussi ancienne.

Elle reste toutefois évidemment très loin du maillot des mêmes Finals vendu 4,9 millions de dollars en 2023. « C’est difficile de faire mieux », savoure le jeune chineur après cette incroyable plus-value.