Deux coloris de plus pour la ANTA KAI 3

En attendant de retrouver officiellement Kyrie Irving sur les parquets, son équipementier continue de mettre la ANTA KAI 3 à l’honneur. La chaussure signature du meneur des Mavs a hérité ce week-end de deux nouveaux coloris disponibles à la vente en France, un baptisé « Kai Feng », et l’autre « Mother’s Love ».

Le premier s’est inspiré des cerfs-volants traditionnels chinois pour habiller une tige encore très travaillée et colorée, entre rouge, doré, bleu et noir sur une base blanche.

Le deuxième illustre l’ « amour maternel » avec une tige entre différents tons de rose et violet, et un peu de rouge, pour faire notamment ressortir la mention « Mother’s Passion » sur le talon.

Les coloris « Kai Feng » et Mother’s Love » sont à retrouver sur le site officiel d’ANTA, aux prix respectifs de 169.95 euros et 134.95 euros.