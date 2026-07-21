Deux coloris de plus pour la ANTA KAI 3

En attendant de retrouver officiellement Kyrie Irving sur les parquets, son équipementier continue de mettre la ANTA KAI 3 à l’honneur. La chaussure signature du meneur des Mavs a hérité ce week-end de deux nouveaux coloris disponibles à la vente en France, un baptisé « Kai Feng », et l’autre « Mother’s Love ».
Le premier s’est inspiré des cerfs-volants traditionnels chinois pour habiller une tige encore très travaillée et colorée, entre rouge, doré, bleu et noir sur une base blanche.
Le deuxième illustre l’ « amour maternel » avec une tige entre différents tons de rose et violet, et un peu de rouge, pour faire notamment ressortir la mention « Mother’s Passion » sur le talon.
Les coloris « Kai Feng » et Mother’s Love » sont à retrouver sur le site officiel d’ANTA, aux prix respectifs de 169.95 euros et 134.95 euros.
Notre verdict de la ANTA KAI 3
Cette troisième chaussure signature de la collection KAI de Kyrie Irving marque l’arrivée en grande pompe de l’équipementier ANTA Sports sur le marché européen. Celui-ci offre sans doute son modèle le plus abouti en termes de performance.
On retrouve en effet un modèle dans le plus pur style de Kyrie Irving, avec des qualités d’adhérence époustouflantes, un bon maintien et une nouvelle semelle intermédiaire suffisamment épaisse pour le confort et réactive pour assurer des appuis les plus explosifs.
Le design et la touche de Kyrie Irving au niveau du style sont désormais bien identifiés et contribuent à la singularité du modèle. Celui-ci a en tout cas de quoi se classer parmi le haut du panier, comme lors des plus belles années de l’insaisissable meneur.