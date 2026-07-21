Le duo McBride – Miles résiste au Storm et à Dominique Malonga

Ce lundi, le Storm accueillait les Lynx dans un duel entre deux équipes aux dynamiques opposées. Seattle restait sur quatre défaites consécutives, tandis que Minnesota venait d’enchaîner cinq succès.

Olivia Miles lance parfaitement la rencontre avec deux paniers, avant que Flau’jae Johnson ne lui réponde derrière l’arc. Les Lynx prennent rapidement le contrôle grâce à deux tirs primés de Kayla McBride, puis Olivia Miles leur offre dix longueurs d’avance (23-13).

Le Storm ne se laisse pourtant pas distancer et répond par un 8-0. Seattle égalise au début du deuxième quart-temps, mais le duo McBride–Coffey redonne de l’air à Minnesota. Kayla McBride sanctionne de loin, profite ensuite d’une interception de Nia Coffey pour conclure en contre-attaque, puis cette dernière inscrit à son tour un tir primé. L’écart remonte à onze points (47-36).

Seattle recolle encore, cette fois grâce à l’activité de Dominique Malonga. La Française domine au rebond et permet au Storm de courir après les tirs manqués des Lynx. Elle trouve également Natisha Hiedeman derrière l’arc. Juste avant la pause, Flau’jae Johnson inscrit le tir à 3-points qui permet aux locales de virer en tête (52-51).

Olivia Miles décisive dans le « money-time »

Au retour des vestiaires, aucune des deux équipes ne parvient à prendre durablement le dessus. À chaque accélération de Kayla McBride, Seattle trouve une réponse. Un panier avec la faute de Zia Cooke, puis une action à quatre points de Katie Lou Samuelson, ramènent ainsi le Storm à deux longueurs (79-77).

Dans le dernier quart-temps, Dominique Malonga (14 points, 9 rebonds) profite de sa taille pour recevoir des ballons près du cercle. Awa Fam l’imite et Seattle mène encore à cinq minutes du terme (88-84).

Mais les Lynx s’en remettent alors à leur duo majeur. Kayla McBride obtient trois lancers francs, puis sanctionne à 3-points, avant que Courtney Williams ne donne quatre longueurs d’avance à Minnesota (96-92).

Seattle reste au contact, mais Olivia Miles prend les commandes dans les deux dernières minutes. La rookie inscrit d’abord un panier avec la faute pour dépasser les 30 points, puis ajoute un tir à mi-distance. Le Storm possède encore une dernière chance à dix secondes du terme, mais Miles gêne la tentative lointaine de Natisha Hiedeman.

Courtney Williams termine le travail sur la ligne des lancers francs et Minnesota s’impose 105-102. Avec 33 points pour Kayla McBride et 32 pour Olivia Miles, les Lynx décrochent une sixième victoire consécutive.