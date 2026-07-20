Sean Marks satisfait de l’intersaison des Nets

Avec le transfert de Julius Randle, les arrivées de Keon Ellis et Moe Wagner, ainsi que la sélection de Mikel Brown Jr. à la Draft, les Nets ont réussi à renforcer leur effectif durant l’intersaison.

Après deux campagnes conclues avec seulement 26 puis 20 victoires, Brooklyn semble ainsi mieux armé pour progresser. Le tout sans avoir sacrifié sa marge de manœuvre financière, ce qui permet à la franchise de rester attentive aux éventuelles opportunités qui pourraient se présenter.

Un double objectif rempli aux yeux de Sean Marks.

« Ce qu’on a toujours fait et dont on est fier, c’est de construire sans utiliser toute notre flexibilité. Il faut s’assurer d’en conserver, que ce soit en début de saison ou durant l’été », explique le GM des Nets. « Quand on reconstruit une équipe, comme on le fait depuis deux ans, c’est important. On ne sait jamais ce qui peut se présenter. Avoir cette possibilité, c’est essentiel. »

Les Nets n’ont donc pas fermé la porte à un nouveau mouvement. Ils ne semblent toutefois pas décidés à recruter pour recruter, alors qu’ils ne sont également pas pressés de prolonger Michael Porter Jr.

« J’aime notre effectif. J’aime ce que j’ai vu. Les gars jouent dur, correctement et les uns pour les autres. Il n’y a donc aucune urgence à ajouter de nouvelles pièces », assure Sean Marks.

Brooklyn préfère ainsi conserver ses cartes en main. Avec un effectif plus compétitif et toujours de la souplesse financière, les Nets veulent pouvoir avancer sans précipiter une reconstruction encore loin d’être achevée.