Jordan Brand est toujours productif au rayon nouveautés avec notamment l’arrivée début juillet de la toute nouvelle Jordan Triangle . Pour autant, la marque au « Jumpman » ne manque jamais une occasion pour piocher parmi les modèles les plus marquants de son histoire.

Ce devait d’ailleurs être le cas de la Air Jordan 8 « Black Chrome », mettant à l’honneur ce modèle initialement sorti en 1993, après les trois premiers titres de champion NBA décrochés par Michael Jordan avec les Bulls. Son succès a ensuite poussé Jordan Brand a ressortir le même coloris « Black Chrome » dix ans plus tard, puis en 2015, retravaillé sous la forme qu’on retrouve cette année.

La tige est ainsi composée d’une empeigne en cuir et en « Durabuk » noir, avec le logo « Jumpman » texturé en noir, blanc et gris sur la languette. La lanière à mi-pied agissant sur le maintien est attelée d’un renfort en gris métallique. Une partie de la semelle intermédiaire ressort également en gris, sur une semelle extérieure noire.

Bonne nouvelle, alors qu’elle était prévue pour la rentrée en septembre, la Air Jordan 8 « Black Chrome » est d’ores et déjà disponible sur Basket4Ballers au prix de 210 euros !