Tyrese Haliburton et Jalen Brunson relancent leur rivalité… à la WWE

Jalen Brunson et Tyrese Haliburton s’amusent de leur rivalité hors des parquets NBA. Les deux meneurs se sont ainsi retrouvés samedi au Madison Square Garden, lors du Saturday Night’s Main Event organisé par la WWE, pour prolonger leur duel devant le public new-yorkais.

La présence de Jalen Brunson n’était pas une surprise. Quelques jours plus tôt, il avait déjà été aperçu aux côtés de plusieurs vedettes du catch, dont Rhea Ripley et Roman Reigns, lors du Fanatics Fest organisé à New York.

Il n’était d’ailleurs pas le seul joueur des Knicks invité à participer au spectacle. Lors du combat entre JD McDonagh et Danhausen, Karl-Anthony Towns est intervenu pour porter un Chokeslam à McDonagh et offrir la victoire à son partenaire d’un soir.

Jalen Brunson célébré en « King of New York »

Le clou de la soirée était toutefois pour Jalen Brunson. Accompagné jusqu’au ring par Roman Reigns, le MVP des dernières Finals a été présenté comme le « King of New York » sous les acclamations du Madison Square Garden.

Le meneur a alors reçu une ceinture de champion du monde personnalisée, aux couleurs de New York et à son effigie. Mais la célébration a été interrompue par l’arrivée de Tyrese Haliburton, sous une immense bronca.

Le meneur des Pacers n’a pas manqué l’occasion de rappeler à Jalen Brunson qu’il n’était toujours pas parvenu à le battre en playoffs. Indiana avait en effet éliminé les Knicks en 2024, puis de nouveau en 2025.

Une séquence qui rappelait leur première apparition à la WWE, en juin 2024, lorsque les deux hommes s’étaient déjà fait face au Madison Square Garden en marge de l’émission SmackDown.

Tyrese Haliburton a ensuite poursuivi la provocation sur X/Twitter. « Cela faisait trop longtemps, on se revoit tous bientôt », a-t-il écrit en mentionnant directement le compte du Madison Square Garden, comme une dernière pique adressée aux supporters des Knicks… et comme une annonce de son retour sur les parquets de la Grande Ligue.