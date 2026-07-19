Summer League : les Warriors vont en finale en stoppant les Lakers

Déjà vainqueurs de Los Angeles lors de l’ouverture de la California Classic Summer League, les Warriors ont de nouveau pris le dessus sur leurs rivaux californiens. Cette fois, Golden State s’est imposé 92-88 en demi-finale de la Summer League de Las Vegas, au terme d’un match longtemps indécis.

Après six victoires consécutives, les Lakers espéraient poursuivre leur série et prendre leur revanche. Ils ont longtemps semblé en mesure d’y parvenir, avant que la défense des Warriors et le sang-froid de leurs jeunes joueurs ne fassent la différence dans les dernières minutes.

Le début de rencontre est équilibré, avec Yaxel Lendeborg et Chris Manon qui ouvrent les hostilités. Cameron Carr et Adou Thiero se montrent en transition, tandis qu’Arthur Kaluma ramène les Lakers à deux longueurs au buzzer du premier quart-temps (21-19).

Les deux équipes continuent ensuite de se répondre. Cameron Carr se fait une grosse frayeur après une lourde chute sur le coude, mais revient quelques minutes plus tard pour conclure un alley-oop. Zhaire Smith, AK Okereke et Kaluma permettent aux Angelinos de rester au contact, et les douze changements de leader témoignent de l’équilibre de cette première période. À la pause, le score est toujours de parité (42-42).

Au retour des vestiaires, Adou Thiero hausse le ton. L’ailier conclut d’abord un alley-oop servi par Manon, avant d’inscrire un panier à 3-points avec la faute. Les Lakers prennent jusqu’à six longueurs d’avance, mais les Warriors répondent immédiatement par un 7-0. Los Angeles conserve néanmoins un court avantage avant le dernier quart-temps (66-63).

Yaxel Lendeborg décisif en défense

Golden State renverse la rencontre dès le début du dernier acte avec un 8-0. Carr répond derrière l’arc, puis Thiero poursuit son sans-faute avec un nouveau dunk et un tir primé dans le corner. Mais les Warriors trouvent eux aussi de l’adresse extérieure au meilleur moment et conservent les commandes.

Dans la dernière minute, les Lakers reviennent pourtant à une longueur grâce aux lancers-francs. Chris Manon obtient ensuite l’occasion d’égaliser, mais il laisse échapper une tentative sur la ligne. Golden State convertit ses deux lancers de l’autre côté du terrain, avant de provoquer une dernière perte de balle pour valider son billet pour la finale.

LJ Cryer et Graham Ike terminent meilleurs marqueurs des Warriors avec 16 points chacun, mais Yaxel Lendeborg a pesé sur l’issue de la rencontre. Auteur de 15 points à 5/8 aux tirs, 4 rebonds, 3 passes, 2 contres et 1 interception, le rookie a multiplié les interventions décisives en défense dans les dernières possessions, avec notamment un énorme contre en transition puis une nouvelle contestation sur une pénétration de Manon.

En face, Adou Thiero a été parfait au tir avec 18 points à 6/6, tandis que Cameron Carr ajoute 17 points, mais avec un rendement plus laborieux (5/16). Golden State retrouvera désormais Memphis en finale de la Summer League de Las Vegas.