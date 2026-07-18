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Un nouveau sponsor qui compte pour les Lakers

Publié le 18/07/2026 à 11:32 Twitter Facebook

NBA – L’application de gestion financière Albert remplace Bibigo sur les maillots des Lakers à partir de la saison 2026/27.

Los Angeles LakersAprès cinq saisons avec Bibigo sur la poitrine, les Lakers changent de partenaire. La franchise a annoncé l’arrivée d’Albert, une application d’assistance financière basée à Los Angeles, comme nouveau sponsor maillot.

Son logo apparaîtra sur le côté gauche des quatre tenues de l’équipe : les versions « Icon » jaune, « Statement » violette, « Association » blanche et « City » noire. D’après Dave McMenamin, d’ESPN, l’accord rapportera plus de 30 millions de dollars par an aux Lakers !

Une nette progression par rapport au précédent contrat. En 2021, Los Angeles avait signé un accord de 100 millions de dollars sur cinq ans avec Bibigo, qui avait lui-même succédé à Wish, premier sponsor maillot de la franchise.

Déà utilisée par plus de 20 millions de personnes, Albert permet de regrouper la gestion du budget, des factures, de l’épargne et des investissements. Déjà présent en WNBA sur les maillots des Sparks, des Wings et du Dream, le groupe signe son premier partenariat de ce type avec une franchise NBA. Et pas n’importe laquelle…

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