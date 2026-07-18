Team USA lance sa conquête de la Coupe du monde

Le staff de Team USA a été annoncé cette semaine. Pour entourer le nouveau sélectionneur, Erik Spoelstra, USA Basketball a recruté JB Bickerstaff et Mark Daigneault. Sans oublier Mark Few, qui possède déjà une solide expérience avec la sélection nationale. Comme souvent, les Américains auront donc du lourd sur le banc.

« Construire un staff, c’est comme construire une équipe », compare Grant Hill, le patron de Team USA, pour The Athletic. « On veut du caractère, de l’intelligence, mais on souhaite aussi avoir des approches, des perspectives et des styles différents. »

Reste à bâtir un effectif pour la Coupe du monde 2027. Un chantier doublement important. D’abord pour préparer les Jeux olympiques 2028, disputés à domicile, à Los Angeles. Mais aussi pour effacer les deux dernières déceptions mondiales. En 2019, les Américains avaient terminé à la 7e place, avant d’échouer au pied du podium en 2023.

« On a beaucoup de jeunes qui veulent faire partie de l’équipe et c’est génial. On sera bien. On aura des grands, on sera très bon en défense, on aura du shoot. On aura une opportunité de gagner », annonce Grant Hill.

2027, le ticket d’entrée pour les Jeux ?

Le schéma de Team USA est bien connu depuis près de deux décennies : les jeunes talents NBA disputent la Coupe du monde, tandis que les All-Stars et les meilleurs joueurs se chargent des Jeux olympiques. Mais après deux échecs consécutifs, la sélection américaine pourrait être tentée de se présenter avec davantage de joueurs référencés.

Pourquoi pas des Cade Cunningham, Jalen Williams ou Chet Holmgren, trois joueurs que connaissent parfaitement JB Bickerstaff et Mark Daigneault ?

D’autant qu’en 2023, certains joueurs avaient profité de la Coupe du monde pour marquer des points avant les Jeux de Paris. Un argument supplémentaire pour participer à la compétition au Qatar, qui pourrait servir de rampe de lancement vers l’or olympique l’année suivante, comme le détaille Grant Hill.

« Les prestations d’Anthony Edwards et Tyrese Haliburton ont certainement aidé. Je ne sais pas si on pouvait franchement dire, avant la Coupe du monde 2023, qu’un des deux allait être aux Jeux. Mais vu leur niveau en Coupe du monde et ce qu’ils ont fait la saison suivante en NBA, cela a aidé à ce qu’ils soient là en 2024. »