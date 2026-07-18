Leïla Lacan signe son record en WNBA et Connecticut enchaîne à Phoenix

Le réveil du Sun se confirme, et Leïla Lacan n’y est pas étrangère. La Française a signé son record en carrière en WNBA avec 26 points, auxquels elle a ajouté 4 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions et un contre, pour permettre à Connecticut de s’imposer à Phoenix (96-83).

Le Sun a pris les commandes dès l’entre-deux avec les huit premiers points de la rencontre, sans jamais se retrouver mené. Diamond Miller a donné le ton avec deux tirs primés dans le premier quart-temps, tandis que Leïla Lacan a rapidement imprimé son rythme. Connecticut virait ainsi en tête après dix minutes (26-21).

Leïla Lacan accélère avant la pause

C’est dans le deuxième quart-temps que les joueuses de Rachid Meziane ont véritablement fait la différence. Plus agressives et mieux organisées, elles ont profité des pertes de balle adverses pour prendre le large. Leïla Lacan a alors enchaîné un tir à 3-points, un panier avec la faute puis un layup pour conclure un 11-0 et offrir 19 longueurs d’avance à son équipe.

Avec 14 points de la Française et 11 de Brittney Griner à la pause, Connecticut rentrait aux vestiaires avec une marge confortable (54-37). Phoenix a bien tenté de réagir au retour des vestiaires, avec huit points consécutifs pour revenir à 54-45, puis à 57-49 grâce à Kahleah Copper. Mais Diamond Miller a stoppé l’hémorragie en inscrivant cinq points lors d’un 7-0 qui a redonné de l’air au Sun.

Connecticut a ensuite résisté sans trembler. En tête de 14 points à l’entrée du dernier quart-temps (73-59), les visiteuses ont converti leurs cinq premiers tirs de la période pour repousser Phoenix à 19 longueurs (86-67) et tuer définitivement le suspense.

Autour de Leïla Lacan, Connecticut a pu compter sur quatre autres joueuses à au moins 11 points : Kennedy Burke (13), Brittney Griner (12 points, 6 rebonds, 4 passes), Aaliyah Edwards (12 points, 7 rebonds) et Diamond Miller (11). Le Sun termine à 52% de réussite et avec 24 passes décisives.

Les 21 points de Kahleah Copper, les 17 points, 8 rebonds et 6 passes d’Alyssa Thomas ainsi que les 13 points de Valériane Ayayi n’ont pas suffi au Mercury, battu pour la cinquième fois de suite. Connecticut, vainqueur de cinq de ses huit derniers matches, retrouvera Phoenix dès dimanche pour une revanche immédiate.