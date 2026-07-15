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Leïla Lacan a le dernier mot face à Carla Leite

Publié le 15/07/2026 à 8:45 Twitter Facebook

WNBA – Carla Leite a terminé meilleure marqueuse de Portland, mais Leila Lacan s’est montrée décisive dans le « money-time » pour offrir la victoire au Sun (90-87).

Leïla Lacan en WNBAIl fallait bien un duel français pour pimenter la fin de rencontre entre Connecticut et Portland. Longtemps devant, le Sun a ainsi vu le Fire revenir à une longueur au début du quatrième quart-temps, avant de s’appuyer sur Leïla Lacan pour conserver les commandes.

La Française avait déjà contribué au départ canon de Connecticut, auteur de 32 points dans le premier quart-temps. Avec son agressivité, elle a terminé avec 14 points à 6/11 au tir, 3 passes, 3 interceptions et un contre.

Son unique contre est d’ailleurs arrivé au meilleur moment. À 1 minute 31 de la fin, Leïla Lacan a repoussé une tentative de Carla Leite près du cercle. Quelques secondes plus tard, elle a traversé le terrain avant de conclure d’un layup renversé pour porter l’avance du Sun à sept longueurs (90-83).

Connecticut s’est tout de même fait peur. Leïla Lacan a manqué un layup, puis perdu le ballon, offrant une dernière possession à Portland. Carla Leite a attiré la défense avant de servir Bridget Carleton dans le corner, mais la Canadienne n’a pas réussi à arracher la prolongation.

Carla Leite termine meilleure marqueuse du Fire avec 18 points à 6/11, accompagnés de 6 passes. Ses six pertes de balle ternissent toutefois une prestation qui avait permis à Portland de rester au contact. Grâce aussi à Aaliyah Edwards (21 points) et Brittney Griner (20 points), Connecticut décroche sa sixième victoire de la saison.

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