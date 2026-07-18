Avec un nouveau double-double d’Angel Reese, le Dream fait plier le Tempo

Porté par son collectif et une nouvelle grosse performance d’Angel Reese, le Dream est allé s’imposer sur le parquet du Tempo (111-92). Une victoire maîtrisée qui permet à Atlanta de porter son bilan à 15 victoires pour 10 défaites, tandis que Toronto s’incline pour la sixième fois en sept matches.

Si Naz Hillmon termine meilleure marqueuse du Dream avec 24 points, sans manquer le moindre tir, Angel Reese a une nouvelle fois marqué les esprits en compilant 23 points et 12 rebonds pour signer son 17e double-double de la saison.

Après une première mi-temps extrêmement équilibrée, conclue avec un léger avantage pour Atlanta (48-47), le Dream a commencé à creuser l’écart au retour des vestiaires.

Rhyne Howard a lancé les hostilités avec deux paniers consécutifs, avant qu’Angel Reese ne récupère un ballon puis ne file au lay-up pour offrir sept longueurs d’avance aux visiteuses.

Toronto a tenté de réagir grâce aux tirs à 3-points de Marina Mabrey et Nyara Sabally, mais Atlanta a immédiatement répliqué avec une nouvelle série pour conserver le contrôle.

Atlanta accélère dans le dernier quart-temps

Le Tempo est bien revenu à cinq longueurs grâce à un 7-0, mais le Dream a terminé le troisième quart-temps par une série de 6-0 pour reprendre une avance plus confortable (77-66).

Les joueuses de Toronto ont une dernière fois tenté de relancer le suspense en revenant à 82-76, à un peu plus de sept minutes du terme. Atlanta a toutefois immédiatement réagi pour repousser son adversaire à plus de dix longueurs, avant de gérer sereinement la fin de rencontre et de dépasser la barre des 110 points.

Aux côtés d’Angel Reese, Jordin Canada a parfaitement dirigé le jeu avec 18 points et 13 passes décisives. Allisha Gray a ajouté 18 points, tandis que Rhyne Howard et Isobel Borlase ont chacune inscrit 10 unités.

En face, la All-Star Marina Mabrey a longtemps maintenu Toronto à flot avec 26 points. Nyara Sabally a apporté 16 points en sortie de banc, Maria Conde en a inscrit 13 et Isabelle Harrison a terminé avec 10 points.