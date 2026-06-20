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Marina Mabrey fait tomber une pluie de 3-points sur Connecticut

Publié le 20/06/2026 à 9:56 Twitter Facebook

WNBA – Mené de 16 points en deuxième mi-temps, Toronto a renversé le Sun (101-97) derrière une Marina Mabrey en feu, qui inscrit 37 points avec neuf tirs à 3-points.

WNBALe Sun y a longtemps cru. À domicile, Connecticut avait parfaitement lancé son match, porté par son jeu intérieur et un banc très productif. Kennedy Burke a donné le ton en sortie de banc, tandis que Brittney Griner, Leila Lacan et Olivia Nelson-Ododa permettaient aux locales de prendre jusqu’à 16 points d’avance.

Mais face à Toronto, il ne fallait pas laisser Marina Mabrey prendre feu. La shooteuse a d’abord maintenu son équipe à flot avant d’exploser dans le dernier quart-temps, avec 21 points dans la période. Son adresse extérieure a tout changé : neuf tirs primés au total, record WNBA égalé, et un 5/5 à 3-pts en quatrième quart-temps !

Derrière elle, Toronto a aussi pu compter sur Temi Fagbenle, quasiment parfaite près du cercle, et Maria Conde, précieuse en sortie de banc. C’est d’ailleurs un tir primé de cette dernière qui a fait très mal au Sun dans les dernières minutes, alors que Connecticut tentait de survivre aux coups de chaud adverses.

Le Sun avait pourtant dominé beaucoup d’indicateurs, des lancers-francs aux points inscrits dans la peinture, mais le 19/34 de Toronto derrière l’arc a fini par faire exploser la défense des joueuses de Rachid Méziane. Le Tempo met fin à sa série de trois défaites, tandis que Connecticut s’enfonce un peu plus avec un septième revers de suite…

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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