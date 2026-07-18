Summer League : les Hornets de Tidjane Salaün cèdent sur la fin

Les Kings quittent Las Vegas sur une bonne note avec une deuxième victoire en cinq rencontres. Privés de plusieurs de leurs principaux joueurs, dont le meneur rookie Darius Acuff Jr. et Maxime Raynaud, les Californiens ont trouvé les ressources nécessaires pour résister au retour des Hornets et s’imposer sur le fil (92-90).

Après un problème de chronomètre qui a retardé le coup d’envoi, Sacramento a rapidement pris les commandes. Agressifs des deux côtés du terrain, les Kings ont infligé un 13-0 à Charlotte dans le premier quart-temps et compté jusqu’à quinze longueurs d’avance, avant de boucler la période à +12 (31-19).

Les Hornets ont toutefois progressivement retrouvé leurs esprits. Plus présents au rebond et emmenés par Tidjane Salaün, ils ont réduit l’écart à cinq points à la pause, avant de revenir à une petite longueur à l’entame du dernier quart-temps.

Charlotte est même passée devant au début de la quatrième période (76-74), grâce notamment à un panier à 3-points de Hannes Steinbach. Mais Sacramento n’a jamais paniqué et a repris le contrôle dans les dernières minutes.

Sacramento plus lucide dans le « money time »

Alors que les deux équipes se rendaient coup pour coup, Adam Flagler a inscrit un tir primé capital pour redonner de l’air aux Kings. Puis, à 18 secondes du buzzer, Marquel Sutton a marqué le panier décisif, offrant cinq points d’avance à Sacramento et mettant définitivement les Hornets à distance.

En l’absence de plusieurs cadres, Emanuel Sharp a parfaitement saisi sa chance en terminant meilleur marqueur des Kings avec 16 points. Jonathan Mogbo a confirmé ses bonnes prestations du tournoi avec 14 points, 8 rebonds, 4 passes décisives et 3 contres.

Le rookie Alex Karaban, choisi au premier tour de la Draft 2026, a également inscrit 14 points, tandis que Viktor Lakhin a apporté 12 points et 11 rebonds en sortie de banc.

Côté Hornets, Hannes Steinbach a signé un nouveau double-double avec 22 points et 11 rebonds. Tidjane Salaün a pour sa part compilé 18 points et 8 rebonds, participant activement au retour de Charlotte après une entame manquée. Christian Anderson a également terminé à 18 points, auxquels il a ajouté 8 passes décisives.