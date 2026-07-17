La KD 19 passe au vert

La KD 19 tient un rythme effréné depuis sa sortie début juin. En moins de six semaines, la 19e chaussure signature de Kevin Durant en est déjà à six coloris disponibles en France !

Après la version « Candy Apple » en rouge, qui était la toute première dévoilée en match par le joueur des Rockets en saison régulière, Nike a donc créé la surprise en sortant dès cette semaine ce nouveau coloris « Gorge Green », d’un vert éclatant !

Au niveau du design, la paire a considérablement changé par rapport à la KD 18, avec une tige moulée marquée de cet éclair qui fait référence au surnom de Kevin Durant, le « Slim Reaper », et ces coloris unis. Le « Swoosh » apparaît à l’avant du pied, tandis que le logo KD est toujours présent sur la languette. On peut distinguer aussi son numéro 7 à la base du talon.

La semelle intermédiaire est composée de mousse Cushlon 2.0 avec une unité Air Zoom Strobel sur toute la longueur. La semelle extérieure en caoutchouc est quant à elle dotée de chevrons en forme de 7, en guise d’ultime clin d’œil.

La Nike KD 19 « Gorge Green » est déjà disponible sur Basket4Ballers au prix de 160 euros.