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Un bain de minuit pour la Air Jordan 3 « True Blue »

Publié le 17/07/2026 à 13:05 Twitter Facebook

Sneakers – Le modèle sorti en 1988 fait son retour ce soir avec ce coloris classique mais terriblement efficace.

Voilà bientôt quarante ans que la Air Jordan 3 fait recette. Jordan Brand a encore pu s’en apercevoir il y a quelques semaines en sortant en prévente une série Air Jordan 3 aux couleurs des Knicks pour fêter le titre de la franchise new-yorkaise, qui s’est écoulée en un claquement de doigts.

Après la sortie de la version « World’s Best Dad » qui a elle aussi très bien marché fin mai (toujours disponible sur Basket4Ballers, en promo à 157,50 euros), il fallait un coloris à la hauteur pour prendre officiellement le relais. C’est donc au tour de cette version « True Blue », dont la dernière commercialisation remonte à 2016, d’entrer en jeu.

La tige en cuir blanc est complétée par son fameux imprimé éléphant en gris et noir. Quelques finitions en rouge, comme le « Jumpman » sur la languette pimentent le tout, avec également des touches de bleu, notamment sur le logo « Nike Air » figurant au niveau du talon.

Classique, mais toujours aussi efficace, la Air Jordan 3 « True Blue » sera disponible ce soir à partir de minuit au prix de 210 euros sur Basket4Ballers. Ce sera le cinquième coloris actuellement disponible sur le site.

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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