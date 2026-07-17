Wings – Liberty reporté après une panne sur le vol de New York

Il manquait une affiche, et pas des moindres, au programme de la WNBA jeudi soir. Le duel entre les Wings et le Liberty a en effet dû être reporté, New York n’ayant pas pu rejoindre Dallas à temps.

En cause : un problème mécanique sur le vol charter que devait emprunter l’équipe de Chris DeMarco. Bloquée à l’aéroport, elle n’était plus en mesure d’arriver au Texas dans des conditions permettant la tenue de la rencontre.

La WNBA a donc annoncé le report du match à lundi, à 19h, heure locale, soit 2h du matin mardi en France.

Battue à Toronto le week-end dernier, New York va désormais se concentrer sur son déplacement prévu samedi à Indiana, avant de rejoindre Dallas. Les Wings vont quant à elles préparer la réception de Los Angeles, dimanche, avec l’occasion de signer une sixième victoire consécutive avant de retrouver le Liberty dès le lendemain.

Dallas a déjà pris le dessus

Les deux formations se sont déjà affrontées cette saison et Dallas avait réussi à tirer son épingle du jeu en s’imposant 91-76 à la fin du mois de mai.

Paige Bueckers avait alors dominé la rencontre avec 24 points, tandis qu’Azzi Fudd s’était révélée en inscrivant elle aussi 24 points. La rookie avait notamment marqué cinq paniers à 3-points dans le troisième quart-temps pour faire basculer la rencontre.

Les coéquipières de Pauline Astier et Marine Johannès devront donc patienter jusqu’à lundi pour tenter de prendre leur revanche sur le parquet d’une équipe de Dallas en pleine forme, solidement installée à la quatrième place.