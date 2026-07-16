Kaodirichi Akobundu-Ehiogu, la machine volante des Mavericks à Las Vegas

Les chiffres qui accompagnent les qualités athlétiques de Kaodirichi Akobundu-Ehiogu donnent le vertige. Le pivot de 26 ans mesure 2m08 et possède une détente annoncée à 1m20. Bras levés et sans sauter, le bout de ses doigts atteint déjà 2m81 du sol…

De quoi lui permettre de faire partie des très rares joueurs capables de toucher le haut du panneau, un exploit filmé il y a quelques années.

Ces mensurations hors normes ne suffisent évidemment pas à faire un joueur NBA, mais elles peuvent rendre de précieux services sur un terrain. Les Mavericks l’ont encore constaté en Summer League, où le Nigérian a transformé en dunks plusieurs passes qui semblaient pourtant promises aux tribunes.

« Certaines passes, je pensais qu’elles allaient finir au troisième rang. Il flotte dans les airs », s’émerveille Joe Boylan, son entraîneur à Las Vegas. « J’ai vu des joueurs capables d’aller chercher des passes lobées, mais, avec sa coordination, c’est celui qui m’a le plus impressionné. Et cela aide nos passeurs, qui ont confiance. Ils peuvent envoyer une passe près du haut du panneau, il y a toujours une chance qu’il l’attrape. »

Un retard rapidement comblé

Face aux Grizzlies, Kaodirichi Akobundu-Ehiogu a compilé 16 points à 7/8 au tir, 4 rebonds et 2 contres en seulement 22 minutes. Une prestation qui confirme ses progrès, malgré un parcours marqué par de grosses blessures.

Même cet été, l’intérieur a rejoint ses coéquipiers plus tardivement, retenu par ses obligations avec la sélection du Nigeria. Il a ainsi manqué une partie des entraînements et dû assimiler les systèmes de Dallas en accéléré.

« Il part avec un désavantage, mais il a fait un boulot dingue pour écouter et comprendre rapidement les choses. Il est très attentif et très studieux », souligne Joe Boylan. « Quand on lui parle, il vous fixe dans les yeux. Il veut vraiment bien faire et cela se voit. Il effectue un travail remarquable pour apprendre les systèmes et apporter sa pierre à l’édifice. »

Son entraîneur insiste notamment sur les progrès réalisés dans les lectures offensives, au niveau des écrans comme des déplacements sans ballon.

« Quand on affronte une défense en drop coverage, c’est plus difficile de trouver les passes lobées. Memphis était très agressif sur le pick-and-roll, donc il a effectué les bonnes courses pour passer derrière la défense et recevoir ces passes. Comprendre ce que propose la défense et en profiter, c’est la prochaine étape de son développement. »

À 26 ans, le temps ne joue pas forcément en faveur de Kaodirichi Akobundu-Ehiogu. Mais avec une telle présence aérienne et sa capacité à protéger le cercle, le pivot a quelques atouts pour se faire sa place à Dallas.