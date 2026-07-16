Yanic Konan-Niederhauser profite de sa convalescence pour se renforcer

Yanic Konan-Niederhauser avait profité du transfert d’Ivica Zubac aux Pacers pour obtenir des minutes derrière Brook Lopez aux Clippers. Mais une blessure au Lisfranc, survenue en mars, l’a contraint à passer sur la table d’opération et a mis prématurément fin à sa saison.

Le jeune intérieur suisse devrait manquer le début du prochain exercice. En attendant de pouvoir retrouver les parquets, il profite de sa convalescence pour se renforcer physiquement et mieux résister aux contacts.

« Je pesais 108 kilos au moment de ma blessure. Depuis, j’en ai pris douze », explique Yanic Konan-Niederhauser. « Quand je me suis blessé et que j’ai appris que j’allais devoir me faire opérer, je me suis demandé ce que j’allais pouvoir faire ensuite. L’une des réponses était simplement de travailler pour devenir plus lourd et plus fort. C’est là-dessus que je me suis concentré, parce que c’était la seule chose que je pouvais faire. »

Une prise de masse importante, destinée à lui permettre de mieux tenir sa position près du cercle, sans pour autant renoncer à la mobilité qui lui avait permis de se faire une place dans la rotation californienne.

Un tir extérieur à développer

Yanic Konan-Niederhauser ne s’est toutefois pas contenté de pousser de la fonte. Le Suisse profite également de sa rééducation pour travailler son tir extérieur, encore très peu utilisé lors de ses premiers mois en NBA. Avant sa blessure, il n’avait tenté que cinq tirs derrière l’arc, pour une seule réussite…

Ce chantier avait déjà été entamé durant la saison. Lawrence Frank, le président des opérations basket des Clippers, avait expliqué que son jeune intérieur était l’un des joueurs qui tentaient le plus de tirs à l’entraînement.

« Mon toucher et mon tir s’améliorent parce que je vais m’entraîner tous les jours », assure-t-il. « Je sais que les Clippers analysent les données de tir, alors je me suis dit que j’allais leur montrer que je travaillais. J’essaie de devenir le meilleur joueur possible, donc je m’entraîne autant que je peux. Nous avons Brook Lopez, mais je sais que je peux avoir ma place et je me bats pour cela. »

Sa progression derrière l’arc pourrait lui permettre d’élargir son rôle à son retour. Capable de courir, de protéger le cercle et d’apporter de l’énergie, Yanic Konan-Niederhauser cherche désormais à devenir une menace suffisamment crédible de loin pour ne pas encombrer la raquette.

Un rôle de grand frère auprès de Keaton Wagler

Les Clippers surveilleront donc attentivement ses progrès physiques et techniques lorsqu’il sera autorisé à rejouer. Ils attendront également de découvrir son association avec Keaton Wagler, absent à ses côtés durant la Summer League.

Le pivot suisse a déjà hâte d’évoluer avec le rookie, avec lequel il espère former l’un des jeunes axes de développement de la franchise.

« C’est un super joueur et je pense qu’on va se pousser mutuellement vers le haut », estime-t-il. « Même si ce n’est que ma deuxième saison, je vais essayer d’être un grand frère pour lui, de l’aider et de le pousser. J’ai vraiment hâte de jouer avec lui. »

Yanic Konan Niederhäuser Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 LAC 41 10:20 64.0 20.0 75.8 0.9 2.0 2.9 0.3 1.6 0.1 0.6 0.7 4.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.