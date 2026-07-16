Drafté par les Spurs, Jayden Quaintance déjà opéré du genou

Les Spurs ont annoncé que Jayden Quaintance avait été opéré avec succès du genou droit mercredi. Une intervention attendue puisque les finalistes NBA savaient dès la Draft que leur jeune intérieur de 18 ans devrait repasser sur la table d’opération afin de traiter un problème au ménisque.

Cette opération s’inscrit dans la continuité de la longue rééducation du pivot, victime d’une rupture d’un ligament croisé antérieur en février 2025, lorsqu’il évoluait encore à Arizona State.

Titulaire à seulement 17 ans avec cette université, il s’était rapidement fait remarquer par ses qualités défensives, compilant 2,6 contres et 1,1 interception de moyenne en 30 minutes lors de sa saison freshman. Transféré ensuite à Kentucky, il n’y a toutefois disputé que quatre rencontres en 2025-2026 en raison de douleurs au genou.

Ces incertitudes médicales ont sans doute contribué à sa chute jusqu’à la 20e place de la Draft 2026, où les Spurs ont décidé de parier sur son énorme potentiel. À San Antonio, l’idée est claire : lui laisser le temps nécessaire afin de maximiser ses chances de retrouver l’intégralité de ses moyens physiques.

Des débuts en 2027 ?

« Nous avons effectué tout notre travail d’analyse avec notre excellente équipe médicale. Nous avons échangé avec son entourage sur l’état de sa rééducation et les différentes options. Nous sommes confiants, aussi bien sur sa situation actuelle que sur son pronostic à long terme », a expliqué le GM Brian Wright.

L’incertitude autour de la disponibilité de Jayden Quaintance peut également expliquer pourquoi San Antonio a sélectionné un autre intérieur avec son 26e choix, Tarris Reed Jr.

Beaucoup plus prêt physiquement à contribuer dès sa saison rookie, l’ancien intérieur de Connecticut devrait offrir une solution de rotation derrière Victor Wembanyama et Luke Kornet pendant que JaydenQuaintance poursuit sa rééducation. Celle-ci pourrait encore durer plusieurs mois, au point de repousser ses débuts en NBA jusqu’en 2027.

« Ils m’ont expliqué que leur priorité était de me permettre de retrouver 100% de mes capacités. Je fais totalement confiance au staff médical pour me remettre dans les meilleures conditions afin d’avoir une longue carrière », a réagi Jayden Quaintance.