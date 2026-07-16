Rumeurs
Et si DeMar DeRozan revenait à Toronto ?
Les Bucks dans la danse pour Peyton Watson ?
Avec ou sans LeBron James, le Heat cible Klay Thompson
Le Heat pense à Russell Westbrook… si LeBron James ne vient pas

Summer League : Nate Ament guide les Bucks vers leur première victoire

Publié le 16/07/2026 à 8:43 Twitter Facebook

NBA – Après avoir laissé Charlotte revenir dans le troisième quart-temps, Milwaukee a remis un coup d’accélérateur pour s’imposer largement (110-91). Avec 23 points, le rookie Nate Ament a montré la voie face à Hannes Steinbach et Tidjane Salaün.

nate amentMême s’ils sont éliminés de la course au titre, les Bucks ont enfin débloqué leur compteur en Summer League. Opposés aux Hornets, ils se sont imposés 110-91 au terme d’une rencontre en plusieurs temps. Longtemps devant, ils ont vu Charlotte revenir à une possession dans le troisième quart-temps avant de reprendre totalement le contrôle.

En l’absence de Brayden Burries, laissé au repos, Nate Ament a pris les commandes avec 23 points. Le rookie allemand Hannes Steinbach lui a répondu côté Hornets avec une prestation XXL : 27 points et 15 rebonds.

Les Bucks avaient rapidement pris les commandes grâce à Bogi Markovic, auteur des cinq premiers points de son équipe avec un dunk en pénétration puis un tir primé. En face, le trio Tidjane Salaün – Christian Anderson – Hannes Steinbach répondait présent, mais Milwaukee a progressivement creusé l’écart grâce à un gros « run » (19-4) dans le premier quart-temps.

Très actif en sortie de banc, Zack Austin a donné le ton en défense avec trois contres dès son premier passage, permettant aux Bucks de boucler le premier acte avec dix longueurs d’avance (28-18). Les Hornets ont rapidement réduit l’écart au début du deuxième quart grâce aux tirs à 3-points de Latrell Wrightsell Jr. et Kylan Boswell, au point de revenir à quatre unités. Mais Milwaukee a immédiatement répliqué.

Un 16-0 fatal

Deux nouveaux paniers primés de Nate Ament et Bogi Markovic, suivis d’un lay-up en transition de Pete Nance, ont relancé les Bucks. Malgré les efforts de Tidjane Salaün, les Hornets ont rejoint les vestiaires avec 16 points de retard (53-37).

Au retour des vestiaires, le scénario a totalement changé. Charlotte a infligé un 10-0 à Milwaukee, conclu par un lay-up de Hannes Steinbach, avant de poursuivre son retour jusqu’à revenir à 63-62 à moins de quatre minutes de la fin du troisième quart-temps.

Alors que la dynamique semblait avoir changé de camp, les Bucks ont répondu par un 16-0 à cheval sur les troisième et quatrième quarts-temps pour reprendre le large (79-64). Ils ont ensuite conservé leur emprise dans le dernier acte pour finalement s’imposer de 19 points (110-91).

Adroit dans le corner en première mi-temps, Nate Ament a également montré en fin de rencontre qu’il n’avait pas peur d’aller au contact, avec deux paniers inscrits en puissance dans le trafic. Une prestation complète pour permettre à Milwaukee de décrocher enfin sa première victoire de l’été.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes