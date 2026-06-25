Hannes Steinbach, le nouveau gamin de Wurtzbourg adoubé par Dirk Nowitzki

« Hannes, félicitations mon gars. Un autre gamin de Wurtzbourg dans la ligue, incroyable. » Dans un message vidéo adressé à Hannes Steinbach, Dirk Nowitzki n’a pas manqué de saluer la Draft du jeune homme, originaire de la même ville allemande que lui donc, qui évoluera aux Hornets la saison prochaine.

Recruté en 14e position, le pivot est le quatrième joueur allemand le plus haut drafté de l’histoire, derrière Detlef Schrempf (8e en 1985), Franz Wagner (8e en 2021) et l’ancienne légende des Mavs (9e en 1998).

« Ça représente beaucoup. Rien qu’en entendant ces noms, je trouve que ça montre à quel point le basket a grandi, et à quel point il va encore grandir à l’avenir. Donc je suis super enthousiaste par rapport à ça », commente l’ancien intérieur des Washington Huskies.

À Washington, il a tourné à 18.5 points et 11.8 rebonds de moyenne. Déjà professionnel dans le club de sa ville natale et avec un vrai rôle (14.8 points, 10.3 rebonds, 1.5 contre en 10 matchs des playoffs du championnat allemand en 2024/25), l’intérieur était allé se frotter à la NCAA pour un an et se faire davantage connaître des recruteurs.

Mission accomplie pour le jeune intérieur qui affiche ainsi ce double bagage. « Le fait de jouer en Europe m’a vraiment aidé, notamment pour le style de jeu, tout comme le fait de jouer dans le championnat universitaire américain l’année dernière. Cette expérience, cette combinaison va m’aider à m’épanouir en NBA », imagine-t-il.

Dirk Nowitzki chambre son père !

Hannes Steinbach, qui sera en concurrence avec le Français Moussa Diabaté et Ryan Kalkbrenner dans la raquette de Charlotte, voit d’ailleurs d’un très bon œil l’internationalisation continue de la Grande Ligue. « C’est génial de montrer que l’Europe a tout à fait sa place sur la scène américaine et que l’on peut rivaliser avec tous les joueurs américains. »

Comme d’autres Européens de sa génération, Dirk Nowitzki a largement contribué à cette ouverture du championnat américain sur le reste du monde. Au tour de Steinbach d’essayer de reprendre ce lourd flambeau.

« Je te connais depuis que tu es né. J’ai suivi ton parcours et je suis super fier de toi et de la manière dont tu as géré tout ça. Profite de ce moment avec ta famille. En parlant de ça, je suis tellement content que tu n’aies pas hérité des qualités athlétiques et des mains de ton père », se permet même de chambrer Dirk Nowitzki.

Le père du jeune homme, Burkhard Steinbach, a été le coéquipier du jeune Nowitzki en ligues professionnelles allemandes. Alors si le talent de la nouvelle recrue des Hornets ne découle pas de son père, d’où provient-il ? « De sa mère », s’en amuse Burkhard Steinbach.