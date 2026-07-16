Encore maladroit, Darryn Peterson souffre à Las Vegas

Si la Summer League de Salt Lake City s’était déroulée sans accroc pour Darryn Peterson, celle de Las Vegas ressemble davantage à une première expérience des montagnes russes qui l’attendent en NBA. Le rookie du Jazz était de retour après un match d’absence contre Chicago, qui avait semé le doute sur sa présence pour la suite de la compétition.

Mais il a encore été à la peine au tir mercredi contre San Antonio, un constat récurrent dans le Nevada. Il termine avec 15 points à seulement 4/16 au tir, dont 0/3 derrière l’arc.

Darryn Peterson n’est pas totalement passé à côté de son match, puisqu’il a également compilé 4 rebonds et 4 passes décisives. Mais il n’a pas su faire la différence, ni montrer toute la panoplie qui en a fait le deuxième choix de la dernière Draft. En difficulté défensivement dans le premier quart-temps, il a surtout peiné dans le choix de ses tirs, insistant parfois trop sur ses floaters, tout en manquant plusieurs tentatives habituellement à sa portée.

Dominé par Ja’Kobi Gillespie

Sa première période a été irrégulière mais pas sans intérêt, avec davantage d’activité défensive, à l’image de son contre avant de lancer Baz Mbeng en contre-attaque juste avant la mi-temps. Sa maladresse s’est néanmoins poursuivie, aussi bien près du cercle qu’à plus longue distance.

Darryn Peterson ne tourne ainsi qu’à 30.8 % au tir, dont 3/13 à 3-points, dans cette Summer League de Las Vegas.

L’ancien de Kansas n’a pas été aidé par la défense agressive des Spurs, qui n’ont pas hésité à envoyer régulièrement deux défenseurs sur lui pour le contraindre à se débarrasser du ballon ou à forcer ses choix. Dans ce registre, Ja’Kobi Gillespie lui a volé la vedette. Le 42e choix de la dernière Draft a été excellent avec 25 points, 5 passes décisives et une grosse présence défensive pour gêner la nouvelle star d’Utah.

San Antonio s’est finalement imposé 94-82 grâce à un 30-20 dans le troisième quart-temps. Le retour de Darryn Peterson dans les dernières minutes n’a pas permis de renverser la rencontre.

Les Texans terminent la première phase de cette Summer League avec trois victoires pour une défaite et peuvent encore espérer participer aux playoffs, réservés aux quatre meilleurs bilans. Le Jazz (1-3) devra, lui, se contenter d’un match de consolation.