Hugo Gonzalez flambe et les Celtics résistent au retour des Kings

Les Celtics poursuivent leur belle Summer League. Mercredi soir, ils ont dominé les Kings (82-76) pour décrocher une troisième victoire en quatre matchs, portés par un Hugo Gonzalez omniprésent.

L’extérieur espagnol a compilé 24 points, 10 rebonds et 5 passes décisives, tandis que le rookie Chris Cenac Jr. s’est offert son premier double-double de l’été avec 10 points, 12 rebonds et 2 contres. Boston a toutefois dû batailler jusqu’au bout après avoir vu une avance de 16 points presque entièrement disparaître dans les dernières minutes.

Les Celtics avaient pourtant très vite imposé leur rythme grâce à leur défense. Sacramento a complètement déraillé en attaque, ne convertissant qu’un seul de ses 17 premiers tirs. Résultat : un premier quart-temps conclu sur le score de… 13-4 en faveur de Boston.

Un record en Summer League

Avec seulement quatre points inscrits, les Kings ont établi le plus faible total sur un quart-temps dans l’histoire de la Summer League. Privés de Maxime Raynaud, Darius Acuff Jr. et Nique Clifford, ils ont bouclé cette période à 2/21 au tir, dont 0/8 à 3-points, notamment gênés par la protection de cercle de Chris Cenac Jr. et d’Amari Williams.

Laissé au repos lors de la rencontre précédente, Hugo Gonzalez avait des fourmis dans les jambes. Déjà auteur de 12 points à la pause, il a poursuivi sur sa lancée en seconde période, en pesant dans tous les secteurs du jeu.

Le jeune Espagnol a notamment inscrit sept des onze points d’un 11-0 qui semblait avoir définitivement mis Boston à l’abri au milieu du quatrième quart-temps. Les Celtics menaient encore 74-58 à un peu plus de trois minutes de la fin, avant de totalement perdre le contrôle.

Sacramento a alors lancé un improbable 17-3 pour revenir à seulement deux longueurs dans la dernière minute.

Boston se fait peur

C’est finalement Milos Uzan, auteur de son meilleur match de la Summer League avec 13 points et 7 rebonds, qui a calmé la révolte californienne avec deux paniers consécutifs. John Tonje a ensuite sécurisé la victoire sur la ligne des lancers francs.

Si Gonzalez et Cenac Jr. attirent logiquement les regards, John Tonje continue lui aussi de convaincre. L’ancien arrière des Raptors a ajouté 18 points à 6/10 au tir, dont 3/7 derrière l’arc, pour poursuivre une Summer League particulièrement solide.

Non conservé par Boston après ne pas avoir reçu de « qualifying offer », il a décroché une invitation au camp des Celtics quelques heures avant la rencontre. Il devrait désormais faire partie des principaux candidats à l’un des derniers « two-way contracts » de la franchise.