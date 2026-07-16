Une Jordan Heir Series 2 pour le retour de Napheesa Collier

Opérée des deux chevilles durant l’intersaison, Napheesa Collier devrait faire son retour dans les prochains jours après avoir repris l’entraînement complet avec les Lynx, victorieuses des Sparks cette nuit. C’est une formidable nouvelle pour Minnesota et pour la WNBA que de voir revenir l’une des meilleures joueuses de la ligue, dans une équipe qui tourne déjà très bien.

Jordan Brand a décidé de fêter ça en sortant pour l’occasion un coloris « Queen Phee » de sa Jordan Heir Series 2. Le modèle hérite ainsi des couleurs de Minnesota, entre bleu et noir avec une touche de vert. Il faut regarder à l’intérieur des deux languettes pour voir les mentions « Mila » et « Queen Phee » qui font respectivement référence à la fille et au surnom de Napheesa Collier.

Pour rappel, la Jordan Heir Series 2 garde l’ADN de la mouture précédente, avec une cage en TPU sur les côtés pour le maintien et une semelle équipée d’une unité Air Zoom sous l’avant du pied pour compléter une mousse en Cushlon 3.0 au niveau intermédiaire. Le petit plus se situe au niveau du talon, où on peut accrocher un élastique à cheveux fourni avec la paire !

La Jordan Heir Series 2 « Queen Phee » est déjà disponible aux Etats-Unis et pourrait faire son chemin jusqu’en Europe dans les semaines à venir.

(Via SneakerNews)