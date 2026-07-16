Kayla McBride sur sa lancée pour triompher des Sparks

Quatrième victoire consécutive pour les Lynx, qui poursuivent leur belle dynamique en s’imposant face aux Sparks. Les Californiennes ont longtemps réussi à rivaliser, grâce aux efforts de tout un collectif pour accompagner Nneka Ogwumike (23 points, 12 rebonds, 5 passes décisives). Mais le trio Miles-Williams-McBride a fini par faire la différence, jusqu’à faire définitivement basculer la rencontre sur deux flèches de Kayla McBride, toujours aussi en forme après ses 37 points face au Mercury.

Il a d’abord fallu répondre au 17-8 encaissé d’entrée, en s’appuyant sur une Courtney Williams agressive (19 points), puis sur un 12-0 initié et conclu par Kayla McBride pour reprendre la tête (26-20). Los Angeles a répliqué par son duo intérieur Ogwumike-Brink, puis grâce aux 7 points de Rae Burrell, pour virer de nouveau en tête à la pause (37-39).

Une pluie de 3-points pour plier le match

Après avoir compté jusqu’à neuf points d’avance au retour des vestiaires, les Sparks ont mis un premier genou à terre sur un 14-0 infligé par une équipe de Minnesota à nouveau au point en défense. Le talent d’Olivia Miles et l’efficacité de Courtney Williams et Kayla McBride ont fait le reste en attaque pour porter la marque à 63-56.

Les tirs à 3-points du trio Brink-Atkins-Ogwumike ont toutefois maintenu le suspense à dix minutes de la fin (68-67), moment choisi par les Lynx pour faire tomber la pluie à leur tour. Antonia Delaere a montré la voie, Maya Caldwell a enchaîné depuis le même emplacement, puis Nia Coffey a ajouté un nouveau tir primé pour repousser les Sparks à huit longueurs (79-71).

C’est finalement sur deux paniers derrière l’arc de Kayla McBride que Los Angeles a fini par craquer. Avec 24 points, l’arrière a ainsi prolongé sa série de rencontres à 20 unités ou plus, avant que Natasha Howard, vigilante au rebond, ne scelle la victoire du Minnesota (96-87).

Les Lynx viseront une cinquième victoire consécutive lors de la réception du Portland Fire ce samedi, tandis que les Sparks seront attendues à Chicago dès demain.