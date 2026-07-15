Kiki Iriafen domine la raquette et les Mystics éteignent encore le Tempo

Décidément, le Tempo n’a toujours pas trouvé la solution face aux Mystics. Pour la troisième fois en autant de confrontations cette saison, Washington s’est imposé (79-62), porté par une énorme prestation de Kiki Iriafen, auteure d’un nouveau double-double avec 25 points et 14 rebonds.

Menées à la pause, les Mystics ont totalement renversé la rencontre en remportant la seconde période 53 à 30.

Le match avait pourtant bien débuté pour Toronto, qui avait pris les commandes dès le premier quart-temps. Mais au retour des vestiaires, Washington a changé de visage.

Les joueuses de Sydney Johnson ont démarré la seconde période par un 11-3, conclu par un panier de Kiki Iriafen, pour reprendre les commandes (37-35). Il s’agissait de leur première avance depuis le milieu du premier quart-temps.

La domination physique des Mystics a ensuite fait la différence. Washington a largement contrôlé les rebonds (46 à 26) et inscrit 20 points sur seconde chance, contre seulement 3 pour le Tempo.

Iriafen et Austin règnent dans la peinture

À nouveau sélectionnée au All-Star Game, Kiki Iriafen a porté Washington avec 25 points et 14 rebonds. Elle a été parfaitement épaulée par Shakira Austin, également en double-double avec 17 points et 10 rebonds.

Michaela Onyenwere a ajouté 15 points, alors que la All-Star Sonia Citron a vécu une soirée beaucoup plus compliquée. Limitée à 2 points en 31 minutes, elle signe le plus faible total offensif de sa jeune carrière, sans conséquence pour son équipe.

En face, Toronto a payé au prix fort ses nombreuses absences. Toujours privé de Brittney Sykes (aponévrose plantaire), Kiki Rice (entorse de la cheville) et Temi Fagbenle (commotion cérébrale), le Tempo a signé sa plus faible production offensive de la saison avec seulement 62 points inscrits.

Toronto souffre sans ses cadres

Seule Julie Allemand a véritablement tenu son rang avec 15 points, 5 rebonds et 2 passes décisives, tandis que Nyara Sabally a inscrit 13 points.

Derrière, Marina Mabrey, All-Star pour la première fois de sa carrière cette saison, a vécu une soirée cauchemardesque avec un 3 sur 13 au tir, loin de ses standards à 21,6 points de moyenne.

Grâce à ce succès, les Mystics affichent désormais un bilan de 12 victoires pour 10 défaites. Toronto tombe de son côté à 10 victoires pour 14 défaites avant d’aborder une deuxième partie de calendrier très relevée.

Le Tempo doit encore affronter trois fois les Aces, ainsi que deux fois les Lynx et le Fever. Premier rendez-vous dès vendredi avec la réception du Dream, une autre équipe que les Canadiennes n’ont toujours pas réussi à battre cette saison.