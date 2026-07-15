Summer League : Cameron Carr et Chris Manon assomment les Clippers

Les jeunes Lakers poursuivent leur sans-faute à Las Vegas. Opposés aux Clippers de Keaton Wagler (16 points), les joueurs de Lindsay Harding se sont imposés 99-85, décrochant une troisième victoire en autant de rencontres.

Toujours invaincus sur l’ensemble de leur campagne estivale, les Angelinos se rapprochent ainsi des demi-finales de la Summer League.

Portés par un duo Cameron Carr – Chris Manon particulièrement inspiré, les Lakers ont rapidement pris les commandes avant de repousser le retour des Clippers en début de seconde période.

Il n’a fallu que quelques secondes à Chris Manon pour annoncer la couleur. Dès l’entre-deux, l’arrière a provoqué une perte de balle adverse, transformée en panier facile, avant d’enchaîner avec un tir à 3-points.

Très actif des deux côtés du terrain, le « sophomore » inscrit 10 points dès le premier quart-temps, tout en mettant constamment Keaton Wagler sous pression. De retour après avoir manqué la précédente rencontre en raison d’une blessure au pouce, Cameron Carr trouve lui aussi rapidement la mire.

Grâce à leur adresse extérieure et à une défense agressive, les Lakers bouclent le premier quart-temps avec huit longueurs d’avance (24-16).

Une première mi-temps à sens unique

Les Angelinos accélèrent encore dans le deuxième quart-temps. Cameron Carr enchaîne les paniers pour porter l’écart au-delà des dix unités, tandis qu’Arthur Kaluma, toujours efficace en sortie de banc, sanctionne derrière l’arc.

La rencontre monte brièvement en température lorsqu’une faute appuyée sur Adou Thiero provoque une échauffourée entre les deux équipes. Les arbitres distribuent plusieurs fautes techniques et requalifient la faute en Flagrant 1, sans que cet épisode ne perturbe les Lakers.

Toujours aussi solides défensivement, les joueurs de Lindsay Harding obligent les Clippers à multiplier les tirs compliqués et rejoignent les vestiaires avec une avance confortable.

Au retour de la pause, les Clippers trouvent enfin du rythme. Emmenés par Kobe Sanders (18 points) et Sean Pedulla, auteurs de plusieurs tirs primés, ils signent un 12-2 pour revenir sous la barre des dix points. Le doute ne dure pourtant que quelques minutes.

Le réveil de Cameron Carr

Cameron Carr reprend les commandes avec un panier accompagné de la faute sur une pénétration, puis un nouveau tir à 3-points. L’arrière inscrit huit points dans le troisième quart-temps et permet aux Lakers de reprendre définitivement le large.

Relégués à plus de vingt longueurs à l’entame des dix dernières minutes, les Clippers ne parviennent jamais à relancer le suspense.

Observé de près depuis sa sélection au premier tour de la Draft, Cameron Carr signe sa meilleure prestation de la Summer League avec 23 points et 2 passes décisives. Il affiche notamment une belle variété offensive, entre tirs extérieurs, pénétrations et paniers en transition.

À ses côtés, Chris Manon impressionne une nouvelle fois par son activité. L’arrière non drafté termine avec 17 points, 11 rebonds, 2 passes et 2 interceptions, tout en donnant le ton défensivement dès les premières possessions.

Grâce à ce succès, les Lakers portent leur bilan à 3-0 à Las Vegas et à 5-0 sur l’ensemble de leur campagne estivale. Ils restent l’une des quatre équipes encore invaincues avant d’affronter les Bulls jeudi, avec l’objectif de valider leur place dans le dernier carré.