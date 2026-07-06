Cameron Carr confirme face au Heat

Il n’aura manqué que le panier de la gagne pour couronner une nouvelle prestation positive de la part de Cameron Carr. Déjà en vue lors de son premier match de Summer League dans la lourde défaite concédée face à Golden State, l’arrière a remis le couvert en signant 26 points à 7/16 au tir, dont 4/9 à 3-points, et 8 rebonds.

L’occasion pour lui de faire l’étalage d’une belle palette offensive, entre adresse extérieure, agressivité vers le cercle et même un dunk pour mettre en valeur ses longs segments.

Même lorsque Miami a viré à +12 en début de quatrième quart-temps (64-76), l’ancien pensionnaire de Baylor n’a pas lâché le morceau, ramenant les siens avec deux paniers à 3-points puis deux lancers. Les paniers d’Anton Watson et Chris Manon (12 points chacun) ont ensuite permis aux Californiens d’égaliser.

Puis, en overtime, Cameron Carr s’est encore signalé en s’arrachant au rebond après le deuxième lancer raté par Vladislav Goldin, à 91-91. De quoi s’offrir le droit de conclure lui-même la rencontre dans la foulée. Son tir à mi-distance n’a pas trouvé la mire, mais la claquette d’Anton Watson a finalement permis aux Lakers de l’emporter.

Adou Thiero dans le rôle du grand frère

Une fois encore, le bilan reste donc positif pour le rookie de 21 ans, qui a notamment reçu les félicitations de son coach Ty Abbott pour sa rapidité d’adaptation, et pour son association avec Adou Thiero (13 points).

« Il y a une entente très dynamique entre eux deux », a déclaré le coach des Lakers, arrosé par ses troupes après avoir décroché sa première victoire. « Ils ont vraiment bien joué ensemble. Il y a une bonne complicité entre eux. Adou, qui fait preuve d’altruisme, arrive à le trouver et ils enchaînent naturellement à partir de là. La complicité qui les unit et leur altruisme, qui leur permettent de travailler ensemble après seulement cinq jours, c’est formidable. J’adore voir ça. »

Adou Thiero s’est également montré enthousiaste à propos des premiers pas de son coéquipier, qu’il décrit comme « une éponge », assoiffé d’apprentissage et de progression. « Je peux répondre à certaines de ces questions, mais il y en a certaines que je me pose encore aussi, donc on va devoir apprendre ensemble pour pouvoir y répondre. »

Son troisième match ce soir face aux Spurs sera intéressant à suivre. Pour voir si Cameron Carr peut enchaîner malgré la fatigue, mais aussi s’ajuster face à une défense qui devrait désormais lui réserver un traitement particulier.