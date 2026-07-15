Petit à petit, Angel Reese continue de prendre ses marques au sein de sa nouvelle équipe d’Atlanta après deux années frustrantes à Chicago. Ces dernières semaines, malgré une alerte à la cheville la semaine dernière, l’intérieure du Dream enchaîne à nouveau les grosses performances, la dernière en date face aux Sparks (23 points et 13 rebonds), portée par son énergie et son intensité.

Reebok en profite à fond pour exposer la Angel Reese 1 au grand jour, comme lorsqu’Angel Reese s’était présentée avec son nouveau coloris « Poison Angel » le grand jour de la sortie de la Nike Caitlin 1 pour affronter le Fever.

Pour ce nouveau coloris, le modèle retourne au rose avec une note un peu plus pâle cette fois, accompagnée de finitions en noir, notamment pour faire ressortir le logo de la joueuse sur la languette.

La Angel Reese 1 « Expressive Pink » est annoncée pour le 17 juillet sur le sol nord-américain au prix de 135 dollars. Son arrivée en France pourrait suivre dans les semaines à venir, alors que les deux coloris rouge et blanc se font toujours attendre en France.

(Via SneakerNews)