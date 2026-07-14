Yang Hansen prend la lumière

Les Blazers ont surtout fait parler d’eux cet été en densifiant leur ligne arrière, avec le transfert de Ja Morant et le retour de blessure à venir de Damian Lillard. Mais Portland espère aussi avoir trouvé un renfort intérieur sans avoir besoin de regarder ailleurs.

Après une première saison discrète en NBA, Yang Hansen profite en effet de la Summer League pour rappeler pourquoi les Blazers avaient créé la surprise en le sélectionnant en 16e position de la Draft 2025.

Cantonné à sept minutes de moyenne et utilisé dans moins de la moitié des rencontres la saison passée, le pivot chinois bénéficie d’un temps de jeu conséquent à Las Vegas. Face aux Wolves, il l’a parfaitement exploité avec un double-double express : 18 points à 7/8 au tir, 10 rebonds et 5 passes en seulement 21 minutes.

Le ballon passe par lui

Le pivot de 21 ans a notamment été très impliqué dans la création, servant de premier distributeur sur plusieurs séquences où son intelligence de jeu a sauté aux yeux.

« Hansen a simplement besoin de toucher le ballon », a analysé Gilbert Abraham, entraîneur des Blazers durant cette Summer League. « S’il touche le ballon et que nous sommes actifs et en mouvement autour de lui, vous voyez à quel point il est talentueux. C’était très plaisant ! Le plus important pour lui, c’est que s’il joue dur des deux côtés du terrain comme il l’a fait, de bonnes choses vont se produire. »

Tout n’a pourtant pas été parfait. Yang Hansen doit encore progresser physiquement et il a demandé à sortir au milieu du quatrième quart-temps, les bras en croix pour signaler son épuisement. De quoi faire sourire les deux bancs.

« Je me sentais bien mieux que lors du premier match », a-t-il toutefois expliqué. Le Chinois avait compilé 12 points, 9 rebonds, 4 passes et 4 balles perdues contre les Suns avant de rater le match suivant pour maladie.

Eurostep, caviars et gros dunk

Ce manque de rythme s’est d’abord fait sentir face à Minnesota, puisqu’il a commis deux fautes dans les premières minutes et perdu trois ballons en première période.

« Mon premier quart-temps était assez faible, mais mes coéquipiers et mes coachs m’ont beaucoup aidé », a apprécié Yang Hansen après la rencontre.

Sa deuxième mi-temps a été d’un tout autre niveau. Opposé à Rocco Zikarsky, pivot de 2m21 moins mobile, le joueur des Blazers a fait parler la qualité de ses appuis et sa technique. Il a notamment réussi un Eurostep conclu par un lay-up acrobatique, avant de distiller plusieurs belles passes.

Le genre de séquences qui avait séduit Portland avant la Draft, lorsque la franchise espérait avoir déniché un intérieur atypique, capable de créer pour ses coéquipiers autant que de conclure près du cercle. Yang Hansen a même ajouté un puissant poster dans le quatrième quart-temps pour parachever sa démonstration.

Après une première saison passée à apprivoiser un nouvel environnement, une nouvelle langue et le rythme de la NBA, le Chinois semble désormais mieux armé pour tirer son épingle du jeu. À condition de confirmer ces progrès sous les ordres du nouvel entraîneur des Blazers, Micah Nori.

Yang Hansen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 POR 43 6:59 31.0 11.9 82.4 0.5 1.1 1.5 0.5 1.0 0.1 0.7 0.2 2.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.