Angel Reese récolte les premiers fruits de son travail à 3-points

Depuis son arrivée en WNBA, Angel Reese ne s’est jamais distinguée par son adresse extérieure. Après deux saisons et demie, elle ne tourne ainsi qu’à 15% de réussite derrière l’arc. Pourtant, face aux Sparks, l’intérieure du Dream a inscrit l’un des tirs les plus importants de la rencontre.

Alors qu’il restait environ trois minutes à jouer, Jordin Canada a attaqué le cercle avant de ressortir le ballon vers Angel Reese, seule dans le corner. Dearica Hamby est arrivée trop tard pour contester et l’ancienne joueuse du Sky n’a pas hésité. Après avoir roulé sur le cercle, le ballon est finalement tombé dedans, provoquant une célébration appuyée de l’intéressée.

Si ce panier n’a pas directement scellé le sort de la rencontre, il a permis de réveiller une équipe d’Atlanta en difficulté dans le dernier acte. Avant cette réussite, le Dream n’avait inscrit que quatre points en sept minutes. Après le tir primé d’Angel Reese, les joueuses de Karl Smesko ont terminé la rencontre sur un 11-5 pour s’imposer.

Karl Smesko et Allisha Gray ne sont pas surpris

« Elle travaille dessus depuis le camp d’entraînement et elle s’est beaucoup améliorée », souligne Karl Smesko au sujet du tir extérieur de son intérieure. « Sur cette action, elle a bien terminé son geste. Réussir le tir sur lequel vous travaillez depuis des mois pour aider votre équipe à gagner, alors que le score est à égalité en fin de rencontre, c’était un moment amusant pour tout le monde. »

Même si les réussites restent encore rares, Angel Reese tente de plus en plus souvent sa chance derrière l’arc. Cette saison, elle a pris 22 tirs à 3-points en 22 matchs, soit autant que l’année dernière, alors qu’elle avait disputé huit rencontres supplémentaires.

Elle n’en a inscrit que trois, mais son entraîneur et ses coéquipières assurent que ce faible rendement ne reflète pas le travail fourni au quotidien.

« J’étais contente parce que c’était un panier important », explique Allisha Gray après la rencontre. « Tout ce dont je me souviens, c’est que je me suis positionnée pour prendre le rebond offensif et qu’Angel Reese a fait mouche. Elle travaille sur ce tir tous les jours, que ce soit avant ou après l’entraînement. Les gens ne se rendent pas vraiment compte de tout le travail qu’elle fournit. »

« C’est une superstar, mais c’est aussi une superstar altruiste, qui se donne vraiment à fond. Je n’ai pas été surprise qu’elle inscrive ce tir parce qu’elle travaille tout le temps dessus. »